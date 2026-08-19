Myndi taka kúlu fyrir Infantino

Véron Mosengo-Omba, einn helsti stuðningsmaður Giannis Infantino, forseta FIFA, segir að hann myndi taka kúlu fyrir hann eins og hann orðaði það. Mosengo-Omba telur að Infantino njóti enn víðtæks stuðnings meðal aðildarríkja FIFA.
Hart hefur verið sótt að Infantino undanfarnar vikur vegna umdeildra hugmynda hans um að selja hlut í mótum FIFA, eins og heimsmeistaramótinu, til einkaaðila. Eftir víðtæka andstöðu féll Infantino frá fyrirætlunum sínum og nú reynir hann allt hvað hann getur til að halda völdum hjá FIFA. Enn hefur þó enginn boðið sig fram gegn Infantino en fresturinn til þess rennur út um miðjan nóvember.
Þótt knattspyrnusambönd nokkurra landa og heimsálfa hafi gagnrýnt Infantino opinberlega telur Mosengo-Omba að hann njóti enn stuðnings hins valdamikla allsherjarþings FIFA.
Mosengo-Omba og Infantino hafa þekkst lengi, eða frá háskólaárum þeirra í Sviss. Mosengo-Omba starfaði sem yfirmaður aðildarsambanda FIFA og var framkvæmdastjóri afríska knattspyrnusambandsins en er nú forseti kongóska knattspyrnusambandsins. Hann var ekki hrifinn af hugmyndum Infantinos um að einkavæða innviði FIFA en styður samt enn þétt við bakið á sínum gamla vini og telur að flest aðildarríki FIFA geri það.
„Flest samböndin styðja hann. Spyrjið bara þingið. Ég sendi ekki stuðningsbréf því ég var ekki sammála því hvernig verkefnið var unnið. Núna reynir fólk að ráðast á Gianni en ég er tilbúinn að taka kúlu fyrir hann,“ sagði Mosengo-Omba.
„Gianni kom með tillögu. Knattspyrnusamband Evrópu er að selja Meistaradeildina og EM; þetta eru sjálfstæð fyrirtæki. Hann var að gera það sama og kom með svipaða tillögu en hefur dregið hana til baka. Svo hvert er vandamálið? Það sem mér líkaði ekki og þar sem ég tel að Gianni hafi orðið á, var hvernig þetta var gert. Vegna þess að hættan var sú að það hefði getað leitt til þess að mörg einkafyrirtæki hefðu skipulagt heimsmeistaramótið. Það er það sem ég við þetta að athuga.“
Mosengo-Omba segir að ef til vill væri farsælla að bjóða álfusamböndunum að kaupa hlut í HM til auka tekjur fyrir aðildarríki sín.
„Þú gætir til dæmis sagt að álfusamband geti keypt tuttugu prósent. Við gætum gert það. Það er mín hugmynd og ég gæti kannski komið með tillöguna á næsta þingi. Vegna þess að ég þarf peninga til að þróa fótboltann í Kongó. Fólkið hér hefur ekkert. Við myndum fá tuttugu milljónir dollara á ári ef þetta gerðist og það gæti haft mikil áhrif í mínu landi,“ sagði Mosengo-Omba.
Næsta ársþing FIFA verður haldið í Rabat í Marokkó í mars 2027.