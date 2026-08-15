„Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ Árni Gísli Magnússon skrifar 15. ágúst 2026 20:14 Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri, var ekki sáttur með leikinn í kvöld. Vísir/Pawel Keflavík sótti 2-0 sigur gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í dag og situr Þór áfram á botni deildarinnar eftir 19 umferðir. Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, var langt frá því að vera sáttur við spilamennsku liðsins sem og baráttu og vilja sem honum fannst verulega ábótavant. „Í fyrri hálfleik fannst mér svona jafnræði og við vorum svona yfir held ég meira en þeir en eins og við ræddum í hálfleik klárum við bara sóknirnar okkar mjög illa, við erum gæðalitlir á síðasta þriðjungi og tökum ekki nægilega góðar ákvarðanir. Það sem skilur liðin að í fyrri hálfleik er að þeir bara taka draumaskot fyrir utan teig, skot sem við erum bara ekki að taka, stöður sem við erum ekki að koma okkur í til þess að taka skot. Það er mikið áhyggjuefni hvað við erum ekki nægilega góðir á síðasta þriðjungi og kringum teiginn og erum ekki að skapa nógu mikið af færum og skjóta nógu mikið á markið og það er bara erfitt.“ „Svo bara í seinni hálfleik finnst mér við ekki góðir. Mér fannst vanta allt hjarta í þetta og baráttu og einhvern veginn vilja. Mér fannst bara boltinn detta alltaf fyrir þá og við vorum fannst mér bara hvergi í seinni hálfleik, sérstaklega á miðsvæðinu og boltinn fer upp og við sköllum frá og þeir pikka hann alltaf upp og koma á okkur. Mér fannst bara meiri grimmd og hjarta í þessu hjá þeim heldur en okkur sem er bara rosalega sárt. Mér fannst við bara undirbúa þennan leik vel, mér fannst liðið klárt þannig þetta eru bara vonbrigði en eins og ég segi ég virka kannski eitthvað voða brotinn hérna núna, skilurðu, en maður er bara svekktur eftir þennan leik. Mér finnst við ekki nógu góðir, okkur vantar hjarta en við þurfum, eins og við töluðum um saman inni í klefa núna, að ná því upp núna strax á mánudaginn. Ég hef mikla trú á því, ég hef mikla trú á þessu liði. Það eru bara tveir tímar síðan mér fannst þetta bara geggjað lið sem við erum með og að það sé hjarta í þessu og að það sé hjarta í þessu og að það sé hjarta í þessu og að það sé hjarta í þessu þannig það breytist ekkert þrátt fyrir þetta.“ Dræm stigasöfnun gegn liðum í neðri hlutanum Þór hefur í sumar átt í vandræðum með að safna stigum gegn liðum í neðri hlutanum og flest stig liðsins komið gegn liðum í efri hlutanum og hefur Sigurður talað um áður í sumar að liðið eigi erfiðara með að gíra sig upp í leiki gegn liðum í neðri hlutanum. Gæðum á síðasta þriðjungi hefur sömuleiðis verið ábótavant í allt sumar. Sigurður segir þó að leikmenn fylgi sínum skipunum þegar farið er út á völl. „Þeir eru alveg að fylgja því sem á að gera, það bara hefur ekki gengið upp þessir leikir við liðin í kringum okkur, þeir hafa svolítið fallið hinum megin. Það skilur ekkert mikið á milli í þessum leikjum, margir leikir sem við höfum tapað á móti þessum liðum í kringum okkur með einu marki eða í mesta lagi tveimur sem okkur hefur oft fundist eiga eitthvað skilið úr. Við áttum ekkert skilið í dag. Keflvíkingarnir voru bara öflugri en við í dag, þéttari og svona meiri grimmd og liðsheild í þeim en þú veist þeir eru alveg að hlýða mínum skipunum. Það er ekki þannig að við bara sem lið og teymi þurfum greinilega að gera betur í undirbúningi fyrir þessa leiki á móti liðunum í kring. Það er svona sérstakt og svekkjandi að við séum ekki að ná að loka þessum jöfnu leikjum og mér líður rosalega mikið eins og okkur vanti svo lítið upp á en svo er það samt svo rosalega mikið þegar maður horfir svo til baka á leikinn núna.“ Næstu tveir leikir Þórs eru á útivelli, gegn Stjörnunni og ÍBV, áður en FH kemur í heimsókn í lokaumferð hinnar hefðbundnu deildarkeppni. „Ég held að þetta hljóti að vekja okkur aftur, enn einu sinni, þessi frammistaða, sérstaklega í seinni hálfleik, hlýtur að kveikja í okkur. Það hlýtur að vera hægt að kveikja einhvern eld núna að mæta í þessa tvo leiki því að það er nóg eftir, fullt af leikjum, fullt af stigum og við vorum ekki að detta í burtu frá þessu í dag. Við þurfum að bregðast við og við þurfum að gefa meira í þetta, maður. Við þurfum að leggja meira í þetta en við gerðum í dag, það er klárt.“ Þór Akureyri Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Sjá meira