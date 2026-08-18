Baldur Sigurðsson gat ekki orða bundist eftir frammistöðu Gylfa Þórs Sigurðssonar með Víkingi um helgina í 4-2 sigrinum gegn FH í Kaplakrika. Gylfi skoraði þar frábært mark eftir góðan sprett, eftir gríðarlegt leikjaálag að undanförnu.
Á rétt rúmum mánuði, eða frá 14. júlí til 16. ágúst, hefur Gylfi spilað tíu leiki í byrjunarliði Víkings og nánast alltaf allar 90 mínúturnar. Á þessum tíma hefur Víkingur ferðast tvisvar sinnum til Ungverjalands og einu sinni til Sviss, sem og til Akureyrar og Vestmannaeyja.
„Það er örugglega búið að tala um þetta oft en hvaða grín er þetta með Gylfa Sig?“ sagði Baldur í Stúkunni á Sýn Sport Ísland í gærkvöld, en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.
„Hann [Gylfi] er 36 ára en spilar 16. ágúst við FH í 90 mínútur, 13. ágúst við Thun í 90 mínútur, fjórum dögum fyrr úti í Eyjum í 90 mínútur, þremur dögum áður úti í Sviss gegn Thun í 90 mínútur, og svona gæti ég haldið lengi áfram. Þetta er ótrúlegt,“ sagði Baldur og bætti við sposkur:
„Þegar ég var 36 ára var ég með Fjölni og var með klakapoka á hnjánum í tvo daga eftir leik.“
„Hann er ekki bara inni á vellinum, hann er að stýra leikjunum,“ skaut þá Kjartan Atli Kjartansson inn í.
„Að sjá formið hans. Krafturinn í honum. Spretturinn þegar hann skorar. Hann er bara fyrirmynd. Svona gerist ekki á einni nóttu heldur með því að hugsa vel um sig eins og hann gerir pottþétt,“ sagði Baldur og Albert Brynjar Ingason bætti þá við:
„Það er erfitt að verja titilinn en það er auðveldara með mann eins og Gylfa inni í klefa.“
Glæsileg mörk litu dagsins ljós í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld, þegar þrír leikir fóru fram í 19. umferðinni, og má sjá þau á Vísi.