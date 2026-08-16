„Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. ágúst 2026 21:07 Sigurður Arnar Magnússon hefði viljað skora í leiknum gegn ÍA. sýn sport Hljóðið var þungt í Sigurði Arnari Magnússyni, varnarmanni ÍBV, eftir tapið fyrir ÍA. Hann var afar ósáttur við varnarleik Eyjamanna í kvöld og segir þá vera alltof mistæka. Sigurður segir að fallbarátta bíði ÍBV eftir rýra uppskeru að undanförnu. „Frammistaðan var kaflaskipt. Fyrri hálfleikurinn var bara mjög slakur. Við vorum lítið með í fyrri hálfleik og lentum 1-0 undir. Þó byrjuðum við fyrstu 5-10 mínúturnar sterkt en svo misstum við þetta alveg og fyrri hálfleikurinn var mjög lélegur,“ sagði Sigurður við íþróttadeild eftir leikinn á Hásteinsvelli í kvöld. „Seinni hálfleikurinn byrjaði hræðilega en við unnum okkur inn í leikinn, vorum að reyna og sýndum karakter. Við sköpuðum færi og mér fannst við betri aðilinn heilt yfir í seinni hálfleik. En við töpuðum þessu á mistökum í báðum teigum. Mörkin sem við fengum á okkur voru algjörar gjafir. Við klúðrum dauðafærum sem eru mörk flesta daga. Þetta var einn af þessum dögum. Það gekk ekki mikið upp hjá okkur. Þetta var örugglega verðskuldað tap.“ Erum bara dofnir Sigurði fannst Eyjamenn geta gert betur í mörkunum sem þeir fengu á sig í leiknum og að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þau. „Klárt mál. Hann [Haukur Andri Haraldsson] labbar í gegnum okkur í fyrsta markinu og ekki bara það heldur eru nokkur augnablik þar sem við náum ekki að stíga upp. Við erum seinir í seinni boltana og þeir læsa okkur inni og við erum bara dofnir. Við komust ekki út og það endar með því að hann labbar í gegnum nokkra sem er ekki boðlegt á því stigi sem við teljum okkur vera á,“ sagði Sigurður. „Annað markið var pressulaust skot sem á heldur ekki að vera mark. Þriðja markið, ég missti aðeins af því. Allt í einu var hann [Viktor Jónsson] kominn í gegn. Ég var sjálfur nálægt því að ná tánni í boltann í hinum teignum og svo var hann allt í einu kominn í gegn. Sóknarvörnin var slöpp og svo hlupum við ekki nægilega vel til baka. Þetta eru svona mörk sem þú vilt ekki fá á þig, öll þrjú. Auðvitað vill maður ekki fá á sig nein mörk. Maður hatar að fá á sig mörk en það var alltaf pirrandi þegar það þarf að hafa svona lítið fyrir þeim. Maður vill að lið þurfi að yfirspila mann ef þau ætla að skora einhver mörk. Þetta var dapurt.“ Átti að skora Sigurður segir að það hafi verið erfitt að fá þriðja markið á sig, skömmu eftir að hafa minnkað muninn í 1-2. „Við vorum að ýta á þá og fengum dauðafæri í þessum leik. Ég fæ algjört dauðafæri og naga mig í handarbökin að ná ekki að skora úr því. Ég hitti ekki boltann og svo varði hann [Árni Marinó Einarsson] einu sinni eða tvisvar mjög vel. Þetta var góð markvarsla en þetta eru þannig færi að maður vill skora úr. Þar fyrir utan fengum við stöður sem við fórum illa með,“ sagði Sigurður. Hann var spurður um atvik þar sem hann féll í vítateig ÍA, hvort hann hefði viljað fá vítaspyrnu. „Ég veit það ekki. Ég hefði bara fyrst og fremst viljað skora úr því. Það er erfitt að segja eitthvað og svo sér maður þetta aftur og það er eitthvað allt öðruvísi. Ég var klókur framan af og fór á eftir skotinu. Hann varði það út í teiginn en maður vill fyrst og fremst gera betur og setja þetta í markið. Ég veit ekki hvernig reglurnar eru. Ég kiksa og við lendum saman og ég veit ekki hvort hann á meiri þátt í því eða ég. Ég á bara að skora úr þessu,“ sagði Sigurður. Hörð fallbarátta blasir við Illa hefur gengið hjá ÍBV í síðustu leikjum og Sigurður segir að Eyjamenn þurfi að fækka mistökunum til að komast aftur á sigurbraut. „Það er leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum. Uppspilið er fínt en varnarleikurinn má vera betri. Hann er heilt yfir ekki búinn að vera eins og maður vill hafa hann í allt sumar og við erum búnir að fá á okkur alltof mikið af mörkum. Það er alltof auðvelt að komast inn á síðasta þriðjung hjá okkur. Við eigum mjög erfitt með að setja einhverja alvöru pressu á boltann. Það vantar ákefð í þetta hjá okkur en við erum samt að skapa svo mikið af stöðum og færum að við eigum ekki að vera með tvö stig úr síðustu sex leikjum,“ sagði Sigurður. „Það er bara staðreyndin; við erum að klúðra þessu svolítið sjálfir, koma okkur í erfiða stöðu og hörð fallbarátta blasir við. Við höfum verið þar áður og þurfum að takast á við það og reyna að enda á réttum stað.“ Besta deild karla ÍBV ÍA Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta gekk eins og í sögu“ „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira