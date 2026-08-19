Mourinho: Rodri fékk mig til að efast

José Mourinho blæs á allt tal um það að val Rodri, besta leikmanns HM, um nýtt félag sé eins og sigur Barcelona á Real Madrid.
The Athletic segir að forráðamenn hjá Real Madrid hafi verið sannfærðir um að þeir myndu landa Rodri í sumar, eftir að ljóst varð að hann vildi færa sig frá Manchester City. Rodri endaði hins vegar á að velja Barcelona og var kynntur sem nýjasti leikmaður félagsins í gær.
Mourinho, sem tók að nýju við Real Madrid í sumar, segist hins vegar ekki syrgja þetta og telur leikmannahóp sinn nú fullskipaðan fyrir veturinn.
„Nei, ég sakna ekki Rodrigo. Við höfum lausnir, við höfum gæði, við höfum leikmenn sem þú horfir kannski á og dæmir út frá því sem þeir hafa gert, en mér finnst gaman að hugsa að ég hafi hæfileikann til að bæta leikmenn. Leikmaður sem er eitt í dag getur verið annar leikmaður á morgun,“ sagði Mourinho í viðtali í El Chiringuito.
Aðspurður hvort hann teldi Börsunga hafa viljað taka Rodri frá Real Madrid svaraði Mourinho:
„Nei, ég held ekki... ég veit það ekki.“
Mourinho gerði sitt til að sannfæra Rodri um að koma til Real en segist svo hafa farið að efast um að rétt væri að fá hann.
„Já, ég talaði við hann nokkrum sinnum og Real Madrid gerði honum mjög gott tilboð. Ég held að það sé mjög gott samband við City. Án þess að semja við City hafði félagið samband við Rodrigo og gerði honum mikilvægt tilboð.
Rodrigo var í vafa, hann hikaði... og efasemdir Rodrigo vöktu efasemdir hjá mér. Hann er einstakur leikmaður og hann kom fram við okkur með óaðfinnanlegum hætti, svo ég hef ekkert neikvætt að segja. En Real Madrid er á því stigi að þú getur ekki haft leikmenn sem þurfa að hugsa sig tvisvar um. Þú hefur samband við leikmanninn og hann spyr þig: „Hvenær á ég að vera mættur?“ Það er hugmyndin,“ sagði Mourinho en kvaðst þó óska Rodri alls hins besta.
Niðurstöðunni er lýst sem sigri Barcelona yfir Real Madrid en Mourinho gefur lítið fyrir það:
„Sigrar nást á vellinum. Þar eru bikararnir. Það er þar sem sigrarnir eru.“