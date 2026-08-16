Íslenski boltinn

„Langar bara að verða betri í fót­bolta“

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Ágúst Orri Þorsteinsson á ferðinni með boltann í leiknum á móti KR í kvöld en hann kom sínu liði í 3-1 í fyrri hálfleiknum.
Ágúst Orri Þorsteinsson á ferðinni með boltann í leiknum á móti KR í kvöld en hann kom sínu liði í 3-1 í fyrri hálfleiknum. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði þriðja mark Breiðabliks þegar liðið gerði 3-3 jafntefli við KR í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Markið kom Blikum 3-1 yfir en slakur síðari hálfleikur kostaði stigin þrjú. Hann var þó sáttur með margt í leik síns liðs.

„Svekktur en líka ánægður með frammistöðuna. Sérstaklega í fyrri hálfleik og byrjun þess seinni. Við gerðum ekki nógu vel í seinni hálfleik en það er eins og það er.“

„Mér fannst mómentið vera með þeim þegar þeir skora annað markið. Skora eitthvað skítahorn, veit ekki hver skoraði. Svekkjandi að fá á sig mark eftir horn. Síðan voru þeir líklegri í lokin til að loka þessu en við. En við fengum töluvert af möguleikum til að vinna þennan leik, það er 100 prósent.“

Þorleifur Úlfarsson kom inn í byrjunarlið Breiðabliks og þá byrjaði Kristófer Ingi Kristinsson einnig. Það virtist breyta sóknarleik Breiðabliks til hins betra.

„Við erum náttúrulega með frábæra leikmenn, þegar menn eru að fara einn á einn og eru að búa til færi hver fyrir annan þá erum við framlínumennirnir stórhættulegir. Þorleifur er frábær leikmaður og gott að fá hann inn í liðið.“

Að endingu var Ágúst Orri spurður út í bikarúrslitin gegn Aftureldingu í næsta mánuði.

„Auðvitað er maður eitthvað að hugsa um þennan bikarúrslitaleik, maður lýgur því ekki. En maður þarf að fara inn í hvern leik og klára hann. Síðan er ég mjög spenntur fyrir bikarúrslitunum, risastór. En þetta truflar mig ekki neitt. Mig langar bara að verða betri í fótbolta og mér finnst geðveikt gaman í fótbolta, það er bara staðan.“

Besta deild karla KR Breiðablik

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