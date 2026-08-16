„Langar bara að verða betri í fótbolta“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 16. ágúst 2026 20:40 Ágúst Orri Þorsteinsson á ferðinni með boltann í leiknum á móti KR í kvöld en hann kom sínu liði í 3-1 í fyrri hálfleiknum. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði þriðja mark Breiðabliks þegar liðið gerði 3-3 jafntefli við KR í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Markið kom Blikum 3-1 yfir en slakur síðari hálfleikur kostaði stigin þrjú. Hann var þó sáttur með margt í leik síns liðs. „Svekktur en líka ánægður með frammistöðuna. Sérstaklega í fyrri hálfleik og byrjun þess seinni. Við gerðum ekki nógu vel í seinni hálfleik en það er eins og það er.“ „Mér fannst mómentið vera með þeim þegar þeir skora annað markið. Skora eitthvað skítahorn, veit ekki hver skoraði. Svekkjandi að fá á sig mark eftir horn. Síðan voru þeir líklegri í lokin til að loka þessu en við. En við fengum töluvert af möguleikum til að vinna þennan leik, það er 100 prósent.“ Þorleifur Úlfarsson kom inn í byrjunarlið Breiðabliks og þá byrjaði Kristófer Ingi Kristinsson einnig. Það virtist breyta sóknarleik Breiðabliks til hins betra. „Við erum náttúrulega með frábæra leikmenn, þegar menn eru að fara einn á einn og eru að búa til færi hver fyrir annan þá erum við framlínumennirnir stórhættulegir. Þorleifur er frábær leikmaður og gott að fá hann inn í liðið.“ Að endingu var Ágúst Orri spurður út í bikarúrslitin gegn Aftureldingu í næsta mánuði. „Auðvitað er maður eitthvað að hugsa um þennan bikarúrslitaleik, maður lýgur því ekki. En maður þarf að fara inn í hvern leik og klára hann. Síðan er ég mjög spenntur fyrir bikarúrslitunum, risastór. En þetta truflar mig ekki neitt. Mig langar bara að verða betri í fótbolta og mér finnst geðveikt gaman í fótbolta, það er bara staðan.“ Besta deild karla KR Breiðablik Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta gekk eins og í sögu“ „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira