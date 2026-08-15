„Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. ágúst 2026 19:58 Stelpurnar hans Ians Jeffs eru núna með þriggja stiga forskot á toppi Bestu deildar kvenna. vísir/diego Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, hrósaði sínu liði, og þá sérstaklega varnarleik þess, eftir sigurinn á FH, 0-3, í toppslag í Bestu deild kvenna í dag. FH hafði skorað í öllum fjórtán deildarleikjum sínum á tímabilinu en Breiðablik varð í dag fyrsta liðið í sumar til að halda hreinu gegn FH-ingum. „Eins og ég var að nefna fyrir leikinn, þegar við vorum að spjalla saman, var þetta varnarleikurinn. Við þurftum að sinna honum gríðarlega vel í dag. Ég veit alveg að við munum alltaf skapa færi og skora mörk. Það eru það mikil gæði í okkar sóknarmönnum að við munum alltaf gera það. Við lögðum upp með að vera traustar varnarlega í dag. Það eru ekki mörg lið sem eru að halda hreinu á móti FH og það er bara hrós á mitt lið,“ sagði Jeffs í samtali við Vísi eftir leikinn í Kaplakrika. „Varnarleikur liðsins var bara frábær hérna, há pressa, lágblokk og miðjublokk; allt sem við gerðum var alveg upp á tíu.“ Áttum fyrri hálfleikinn Blikar byrjuðu leikinn af krafti og náðu forystunni strax á 9. mínútu. „Við byrjuðum leikinn bara mjög vel og við áttum bara fyrri hálfleikinn. Við áttum fullt af færum og skoruðum tvö mörk og mér fannst við vera töluvert sterkara lið í fyrri hálfleik. FH kom sterkt út í seinni hálfleik og setti svolitla pressu á okkur eins og við vissum að þær myndu gera,“ sagði Jeffs. „Mér finnst bara við við komast í gegnum þann kafla, sem ég vissi alveg að myndi verða pínu erfiður, og komum mjög sterkar inn í seinni hlutann af seinni hálfleik. Hrós á stelpurnar í dag; bara alla þessa leiki sem þær eru búnar að spila, ferðalögin og allur pakkinn. Þetta var alvöru liðsheild og barátta, hugarfar og vinnusemi. Þetta var bara geggjað og þetta eru frábærar stelpur. Þetta er frábær liðssigur í dag.“ Get ekki beðið um neitt meira FH vann sig betur inn í leikinn í seinni hálfleik en þriðja mark Breiðabliks á 72. mínútu kláraði dæmið fyrir Íslandsmeistarana. Jeffs segir að það hafi verið gott að fá mark á þessum tíma. „Jú, þetta var alveg þannig. Ég viðurkenni það. Út af því að FH var svolítið að setja pressu á okkur og næsta mark leiksins var alltaf að fara að hafa áhrif. Ef þær næðu marki er 2-1 og hugsanlega komin smá pressa á okkur og við föllum niður og þá hefðu síðustu tuttugu mínúturnar kannski verið miklu erfiðari þær voru. En við náðum að skora þriðja markið og sigla þessu heim,“ sagði Jeffs sem var svo sannarlega ánægður með daginn. „Þetta eru bara tvö frábær lið sem voru að spila í dag, geggjuð umgjörð og FH búið að gera þetta virkilega vel. Frábær völlur, bara góð mæting og ég get ekki beðið um neitt meira. Ég held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna í dag.“ Besta deild kvenna Breiðablik FH Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Sjá meira