Íslenski boltinn

„Held að þetta hafi verið góð aug­lýsing fyrir Bestu deild kvenna“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Stelpurnar hans Ians Jeffs eru núna með þriggja stiga forskot á toppi Bestu deildar kvenna.
Stelpurnar hans Ians Jeffs eru núna með þriggja stiga forskot á toppi Bestu deildar kvenna. vísir/diego

Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, hrósaði sínu liði, og þá sérstaklega varnarleik þess, eftir sigurinn á FH, 0-3, í toppslag í Bestu deild kvenna í dag.

FH hafði skorað í öllum fjórtán deildarleikjum sínum á tímabilinu en Breiðablik varð í dag fyrsta liðið í sumar til að halda hreinu gegn FH-ingum.

„Eins og ég var að nefna fyrir leikinn, þegar við vorum að spjalla saman, var þetta varnarleikurinn. Við þurftum að sinna honum gríðarlega vel í dag. Ég veit alveg að við munum alltaf skapa færi og skora mörk. Það eru það mikil gæði í okkar sóknarmönnum að við munum alltaf gera það. Við lögðum upp með að vera traustar varnarlega í dag. Það eru ekki mörg lið sem eru að halda hreinu á móti FH og það er bara hrós á mitt lið,“ sagði Jeffs í samtali við Vísi eftir leikinn í Kaplakrika.

„Varnarleikur liðsins var bara frábær hérna, há pressa, lágblokk og miðjublokk; allt sem við gerðum var alveg upp á tíu.“

Áttum fyrri hálfleikinn

Blikar byrjuðu leikinn af krafti og náðu forystunni strax á 9. mínútu.

„Við byrjuðum leikinn bara mjög vel og við áttum bara fyrri hálfleikinn. Við áttum fullt af færum og skoruðum tvö mörk og mér fannst við vera töluvert sterkara lið í fyrri hálfleik. FH kom sterkt út í seinni hálfleik og setti svolitla pressu á okkur eins og við vissum að þær myndu gera,“ sagði Jeffs. 

„Mér finnst bara við við komast í gegnum þann kafla, sem ég vissi alveg að myndi verða pínu erfiður, og komum mjög sterkar inn í seinni hlutann af seinni hálfleik. Hrós á stelpurnar í dag; bara alla þessa leiki sem þær eru búnar að spila, ferðalögin og allur pakkinn. Þetta var alvöru liðsheild og barátta, hugarfar og vinnusemi. Þetta var bara geggjað og þetta eru frábærar stelpur. Þetta er frábær liðssigur í dag.“

Get ekki beðið um neitt meira

FH vann sig betur inn í leikinn í seinni hálfleik en þriðja mark Breiðabliks á 72. mínútu kláraði dæmið fyrir Íslandsmeistarana. Jeffs segir að það hafi verið gott að fá mark á þessum tíma.

„Jú, þetta var alveg þannig. Ég viðurkenni það. Út af því að FH var svolítið að setja pressu á okkur og næsta mark leiksins var alltaf að fara að hafa áhrif. Ef þær næðu marki er 2-1 og hugsanlega komin smá pressa á okkur og við föllum niður og þá hefðu síðustu tuttugu mínúturnar kannski verið miklu erfiðari þær voru. En við náðum að skora þriðja markið og sigla þessu heim,“ sagði Jeffs sem var svo sannarlega ánægður með daginn. 

„Þetta eru bara tvö frábær lið sem voru að spila í dag, geggjuð umgjörð og FH búið að gera þetta virkilega vel. Frábær völlur, bara góð mæting og ég get ekki beðið um neitt meira. Ég held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna í dag.“

Besta deild kvenna Breiðablik FH

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