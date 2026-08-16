Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. ágúst 2026 20:00 Viktor Jónsson skoraði þriðja mark ÍA í Eyjum. Vísir/Anton Brink ÍA lyfti sér upp í 5. sæti Bestu deildar karla með 1-3 sigri á ÍBV á Hásteinsvelli í kvöld. Haukur Andri Haraldsson, Markús Páll Ellertsson og Viktor Jónsson skoruðu mörk gestanna en Omar Sowe mark heimamanna. Þetta var þriðji sigur Skagamanna í síðustu fjórum leikjum og þeir styrktu stöðu sína í baráttunni um að vera í efri hluta deildarinnar eftir skiptingu deildarinnar. Eyjamenn hafa aftur á móti aðeins fengið tvö stig af átján mögulegum í síðustu sex leikjum. Þeir eru áfram í 9. sæti með sautján stig, tveimur stigum frá fallsæti. Skagamenn voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik. Nær allar þeirra hættulegustu og bestu sóknir komu fram hægri kantinn þar sem Gísli Laxdal Unnarsson var mjög líflegur. Eftir eina sókn fram hægri kantinn á 8. mínútu bjargaði Sigurður Arnar Magnússon á línu frá Viktori. Hann fékk boltann aftur en skaut honum með hælnum í hönd Eiðs Atla Rúnarssonar. Ekkert var dæmt en Skagamenn voru búnir að vara Eyjamenn við. Það kom ekkert á óvart að fyrsta mark leiksins skyldi koma einmitt á því svæði sem ÍA sótti helst í. Haukur Andri fékk þá boltann frá Jóni Gísla Eyland Gíslasyni, dansaði laglega framhjá varnarmönnum ÍBV og skoraði með skoti upp í þaknetið. Eyjamenn ógnuðu sama og ekkert í fyrri hálfleik. Eina tækifærið sem vert er að tala um var máttlítill skalli Sigurðar Arnars beint á Árna Marinó Einarsson á 25. mínútu. Í opnu spili gerðist hins vegar ekkert hjá ÍBV í fyrri hálfleik. Seinni hálfleikurinn byrjaði fjörlega. Á 48. mínútu fékk Markús Páll boltann frá Viktori fyrir utan vítateig og lét vaða. Skotið var tiltölulega beint á Ara í Haraldsstovu Petersen en hann varði boltann inn og ÍA komið tveimur mörkum yfir. Þetta var tíunda mark Markúsar Páls í sumar en hann er í hópi markahæstu leikmanna deildarinnar. Skömmu síðar varði Árni Marinó frá Omari og Skagamenn geystust í sókn. Hún endaði með skoti Markúsar Páls sem Ari varði vel aftur fyrir. Eftir þessar fjörugu upphafsmínútur í seinni hálfleik datt leikurinn aftur niður. Skagamenn vörðust vel og héldu Eyjamönnum í skefjum. Á 67. mínútu minnkaði ÍBV muninn eftir þeirra bestu sókn í leiknum. Eftir tvær snöggar sendingar fram á við stakk Alex Freyr Hilmarsson boltanum inn fyrir vörn ÍA á Omar sem lék á Árna Marinó og skoraði. Eyjamenn jöfnuðu eftir að hafa lent tveimur mörkum undir í fyrri viðureigninni gegn Skagamönnum og freistuðu þess að endurtaka leikinn í kvöld. En svo fór ekki. Fimm mínútum eftir mark Omars bjargaði Böðvar Böðvarsson frábærlega, boltinn barst á Gísla Eyjólfsson sem framlengdi hann á Viktor. Hann var enn vel fyrir aftan miðju en samt sloppinn í gegn þar sem allir Eyjamenn voru komnir fram á völlinn. Viktor nýtti sér allt plássið sem hann fékk og skoraði þriðja mark Skagamanna. Þetta var fjórða mark Viktors í síðustu fimm leikjum og það áttunda alls í deildinni. Brekkan var orðin brött fyrir heimamenn en á 81. mínútu fengu þeir dauðafæri til að hleypa aftur verulegri spennu í leikinn. Milan Tomic skallaði þá boltann á Róbert Elís Hlynsson sem var einn gegn Árna Marinó sem varði vel. Þetta reyndist síðasta alvöru tækifæri ÍBV í leiknum og Eyjamenn urðu að sætta sig við fjórða tapið í síðustu sex leikjum. Atvik leiksins Meðbyrinn var með ÍBV eftir mark Omars og þeir reyndu að hamra járnið meðan það var heitt. Á 72. mínútu átti Felix Örn Friðriksson hættulega fyrirgjöf en Böðvar var á undan Sigurði Arnari í boltann. Nokkrum andartökum seinna var Viktor búinn að skora þriðja mark ÍA eftir að hafa sloppið í gegn, líkt og hann væri fyrstur fram í hraðaupphlaupi í handbolta. Leikmenn ÍBV voru skiljanlega æstir í að jafna metin en skynsemin fauk út í veður og vind á þessu augnabliki. Stjörnur og skúrkar Haukur skoraði glæsilegt mark í fyrri hálfleik og lék vel þar til hann fór meiddur af velli um miðbik seinni hálfleiks. Gísli Laxdal var mjög ógnandi í fyrri hálfleik þar sem margar sóknir Skagamanna fóru í gegnum hann. Markús Páll og Viktor héldu uppteknum hætti frá síðustu leikjum og voru báðir á skotskónum í kvöld. Áður hefur verið minnst á björgun Böðvars og Erik Sandberg og Baldvin Þór Berndsen léku vel í miðri vörn ÍA. Þá verður að tala um áhrif Árna Marinós en Skagamenn hafa fengið tíu stig af tólf mögulegum og aðeins fengið á sig fjögur mörk í fjórum leikjum síðan hann kom aftur í mark liðsins eftir meiðsli. Omar var ógnandi í fremstu víglínu ÍBV þrátt fyrir takmarkaðan stuðning. Eyjamenn héldu boltanum ágætlega en voru eins og stundum áður frekar bitlausir upp við mark andstæðingsins. Ari gerði sig sekan um slæm mistök í öðru marki ÍA og varnarleikur ÍBV í markinu sem Viktor skoraði var stórundarlegur. Dómarinn Arnar Ingi Ingvarsson dæmdi leik kvöldsins og gerði það ágætlega. Hann hefði getað dæmt víti á ÍBV snemma leiks og Eyjamenn vildu svo sjálfir fá víti undir lokin en Arnar Ingi lét sér fátt um finnast. Stemmning og umgjörð Veðrið í Eyjum var gott og aðstæður allar hinar bestu. Stuðningsmenn ÍBV hefðu þó eflaust viljað sjá betri frammistöðu og niðurstöðu hjá sínu liði. Besta deild karla ÍA ÍBV