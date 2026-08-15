Íslenski boltinn

Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Viðar Örn Kjartansson og Jón Daði Böðvarsson hafa náð lengra en flestir knattspyrnumenn frá Selfossi.
Viðar Örn Kjartansson og Jón Daði Böðvarsson hafa náð lengra en flestir knattspyrnumenn frá Selfossi. @selfossfotbolti

Þetta var viðburðarríkur dagur fyrir fótboltann á Selfossi þar sem tveir uppaldir framherjar voru í sviðsljósinu en af mismunandi ástæðu.

Á sama degi og tilkynnt var um að knattspyrnudeild Selfoss og Jón Daði Böðvarsson hefðu komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli þá fór Viðar Örn Kjartansson á kostum í stórsigri í 2. deildinni.

Í tilkynningu á miðlum Selfyssinga kemur fram að riftun samningsins við Jón Daða sé gerð í fullri sátt og með gagnkvæma virðingu að leiðarljósi. Það var því enginn Jón Daði í leik á móti Fjölnismönnum en það kom ekki að sök því Selfossliðið vann leikinn 6-2.

Maður dagsins var Viðar Örn Kjartansson sem skoraði fimm markanna, þrennur í fyrri hálfleik og svo tvö til viðbótar í þeim síðari. Ívan Breki Sigurðsson skoraði sjötta mark Selfossliðsins en mörk Viðars komu á 31., 32., 42., 58. og 74. mínútu.

Selfoss er í öðru sæti deildarinnar, sex stigum á eftir toppliði Hauka en þremur stigum á undan Kára sem er í þriðja sætinu.

Viðar Örn er aftur á móti langefstur á markalistanum en hann er kominn með 19 mörk í 15 leikjum og hefur skoraði fimm mörkum meira en næsti maður.

Hér fyrir neðan má sjá mörk Viðars úr leiknum í dag.

UMF Selfoss

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