Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 21:54 Viðar Örn Kjartansson og Jón Daði Böðvarsson hafa náð lengra en flestir knattspyrnumenn frá Selfossi. @selfossfotbolti Þetta var viðburðarríkur dagur fyrir fótboltann á Selfossi þar sem tveir uppaldir framherjar voru í sviðsljósinu en af mismunandi ástæðu. Á sama degi og tilkynnt var um að knattspyrnudeild Selfoss og Jón Daði Böðvarsson hefðu komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli þá fór Viðar Örn Kjartansson á kostum í stórsigri í 2. deildinni. Í tilkynningu á miðlum Selfyssinga kemur fram að riftun samningsins við Jón Daða sé gerð í fullri sátt og með gagnkvæma virðingu að leiðarljósi. Það var því enginn Jón Daði í leik á móti Fjölnismönnum en það kom ekki að sök því Selfossliðið vann leikinn 6-2. View this post on Instagram A post shared by Selfoss Fótbolti (@selfossfotbolti) Maður dagsins var Viðar Örn Kjartansson sem skoraði fimm markanna, þrennur í fyrri hálfleik og svo tvö til viðbótar í þeim síðari. Ívan Breki Sigurðsson skoraði sjötta mark Selfossliðsins en mörk Viðars komu á 31., 32., 42., 58. og 74. mínútu. Selfoss er í öðru sæti deildarinnar, sex stigum á eftir toppliði Hauka en þremur stigum á undan Kára sem er í þriðja sætinu. Viðar Örn er aftur á móti langefstur á markalistanum en hann er kominn með 19 mörk í 15 leikjum og hefur skoraði fimm mörkum meira en næsti maður. Hér fyrir neðan má sjá mörk Viðars úr leiknum í dag. View this post on Instagram A post shared by Livey (@livey.events) UMF Selfoss Tengdar fréttir Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Jón Daði Böðvarsson, fyrrum leikmaður íslenska landsliðsins, spilar ekki fleiri leiki fyrir uppeldisfélagið sitt því knattspyrnudeild Selfoss og Jón Daði Böðvarsson hafa komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli. 15. ágúst 2026 18:07 Mest lesið Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Fleiri fréttir Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Sjá meira