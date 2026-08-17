Ída Marín Hermannsdóttir, markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar í sumar, hefur verið seld frá FH til sænska félagsins Hammarby.
FH-ingar greina frá þessu á miðlum sínum í dag en ljóst er að mikill áhugi hefur verið á Ídu Marín sem átt hefur frábært ár. Samningur hennar við Hammarby gildir til ársins 2030.
Hún kveður Bestu deildina eftir að hafa skorað 13 mörk í sumar fyrir FH sem er í 2. sæti, aðeins þremur stigum á eftir Breiðabliki í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Ljóst er að brotthvarf Ídu Marínar gæti haft mikil áhrif á titilbaráttuna.
Ída Marín, sem er 24 ára, kom á ný inn í íslenska landsliðið fyrr á þessu ári þegar hún var óvænt í byrjunarliðinu gegn Spáni í mars. Hún hefur leikið með FH, Val og Fylki hér á landi en einnig með LSU Tigers í bandaríska háskólaboltanum.
Ída Marín, sem er dóttir landsliðsfólksins fyrrverandi Hermanns Hreiðarssonar og Rögnu Lóu Stefánsdóttur, gengur þegar í stað til liðs við Hammarby og verður þar liðsfélagi Guðrúnar Arnardóttur, líkt og í landsliðinu.
Hammarby er í næstefsta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar, aðeins tveimur stigum á eftir Häcken. Næsti leikur liðsins er við Malmö á útivelli á föstudaginn.