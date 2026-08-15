„Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. ágúst 2026 20:16 Guðni Eiríksson þurfti ekki á ullarpeysunni að halda í dag enda var rjómablíða í Kaplakrika. vísir/anton Guðni Eiríksson, þjálfari FH, var ósáttur með frammistöðu síns liðs í fyrri hálfleik gegn Breiðabliki í dag. Hann segir að FH-liðið þurfi að draga lærdóm af leiknum. „Alls konar,“ svaraði Guðni aðspurður hvað hefði getað farið betur í sóknarleik FH í dag en í fyrsta sinn á tímabilinu mistókst liðinu að skora. „Við fengum samt tækifæri til að skora. Það er alveg þannig og til dæmis úrvalsfæri í stöðunni 1-0 í fyrri hálfleik og nokkur í þeim seinni. Mörk breyta leikjum.“ Hjartað sló örugglega ört Guðni segir að taugarnar hafi eflaust verið þandar hjá ungu liði FH í leiknum í dag. Fjölmenni var á vellinum en rúmlega þúsund manns sóttu leikinn í Kaplakrika. „Breiðablik vinnur þennan leik 3-0 og vinnur sanngjarnt. Þær voru miklu betri í fyrri hálfleik. Við vorum á hælunum á löngum köflum. Þær keyrðu bara á okkur, keyrðu yfir okkur og við náðum ekki að svara. Leikmenn FH-liðsins draga mikinn lærdóm af þessu. Þetta eru ungir leikmenn og ég held að þetta sé yngsta liðið í deildinni. Þær þurfa að læra af þessu; að spila svona leiki. Mikil umgjörð og fullt af fólki og hjartað sló örugglega ört hjá mörgum ungum leikmönnum FH-liðsins,“ sagði Guðni. „Það náðist enginn taktur í fyrri hálfleik. Við spiluðum fótboltaleik sem er ólíkur þeim leik sem FH er vant að spila. Við fórum yfir hlutina í hálfleik og ég er miklu ánægðari með seinni hálfleikinn. Hann var miklu betri af hálfu FH. Við komum okkur klárlega í stöður til þess að minnka muninn og ef við hefðum náð að koma inn marki hefði mögulega komið meiri skjálfti komið mögulega í Blikaliðið og við hefðum kannski fundið einhverja lykt. En lyktin kom aldrei af því að þær skora síðan eitthvað ótrúlegt mark, þriðja markið, það slökkti svolítið í okkar vonum. En það er bara áfram gakk. Þessi leikur var upp á þrjú stig og þau fóru til Breiðabliks og hann var ekki að móta eitt né neitt. Hann bara gerði það að verkum að Blikarnir fóru fyrir ofan okkur og það getur bara breyst strax í næsta leik.“ Réðum ekki við ákefð Blikanna Guðna fannst lið FH ekki sýna sitt rétta andlit í fyrri hálfleik. Breiðablik var 0-2 yfir að honum loknum. „Ég er ósáttur við hvernig við förum inn í leikinn. Fyrri hálfleikurinn var skrítinn af okkar hálfu. Við réðum ekki við ákefð Blikanna. Við fórum að beita einhverjum löngum boltum og vorum ekki að tengja saman sendingar. FH-liðið er þannig lið að það spilar sig í gegnum andstæðinginn sem það gerði oft á tíðum í seinni hálfleik. En það bara datt allur botn úr þessu fannst mér í fyrri hálfleik, liðið var ólíkt sjálfu sér og alls ekki ósanngjarnt undir í fyrri hálfleik,“ sagði Guðni. „Það var óþarfi að fá þetta mark á sig þarna á 40. mínútu eða hvenær sem seinna markið var. Eftir einhvern langan bolta og í gegnum allan pakkann og bara bang og mark. En áfram gakk og allt það. Þessi leikur mótar okkur ekki en það er eins gott að við lærum af honum. Það er það sem við þurfum að gera; læra að spila leiki af þessari stærðargráðu.“ Besta deild kvenna FH Breiðablik Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Sjá meira