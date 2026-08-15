„Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ Árni Gísli Magnússon skrifar 15. ágúst 2026 20:58 Eiður Orri Ragnarsson skoraði tvö mörk fyrir Keflavík í kvöld. Vísir/Hulda Margrét Eiður Orri Ragnarsson, leikmaður Keflavíkur, skoraði bæði mörk liðsins í 2-0 útisigri gegn Þór á Akureyri í dag. Hann var ánægður með sigurinn og segir tilfinningarnar vera góðar eftir leikinn. „Þær eru bara fáránlega góðar. Fara hérna norður og taka sterk þrjú stig og halda okkur í topp sex, bara mjög ánægður með þetta.“ Fyrra mark Eiðs var einkar glæsilegt og var hann fenginn til að lýsa markinu. „Mig minnir að Sindri (Snær Magnússon) hafi fengið hann þarna í miðsvæðinu, ég tek bara hlaupið og treysti á að hann myndi senda á mig og fékk hann og svo fékk ég bara þennan góða tíma þarna áður en ég tók skotið en ég stillti mér bara vel upp og lét vaða og hann söng í netinu.“ Það var eins og þið hefðuð vaknað aðeins við þetta mark. Ertu sammála því? „Já, ég er mjög sammála því. Það var ekkert endilega mjög mikið í gangi hjá okkur, við þurftum að fá eitthvað svona kannski draumamark til þess að kveikja á okkur almennilega. Það var mjög lítið í gangi og svo í byrjun seinni hálfleiks vorum við að detta niður og svo náum við þessu öðru marki í lokin sem að gerði út um leikinn.“ Eiður var feginn að hafa náð inn öðru marki fyrir lokamínútur leiksins. „Maður hafði ekkert endilega góða tilfinningu þarna á því augnabliki, sko, þeir lágu svolítið vel á okkur þannig að við vorum ekkert að halda í boltann vel, spörkuðum alltaf upp bara og kannski bara héldum honum ekki nógu vel.“ Keflavík stekkur upp fyrir ÍA og Val í töflunni og í fimmta sætið sem stendur, en bæði þessi lið eiga eftir að spila í umferðinni og geta því jafnað Keflvíkinga aftur að stigum.Eiður Orri segir að liðið horfi núna bara upp á við. „Við horfum bara á að enda tímabilið í topp sex, klára þetta af alvöru krafti.“ Keflavík hefur ekki enn unnið tvo leiki í röð í sumar og vill Eiður sjá það breytast. „Við þurfum að ná að byrja að tengja leiki saman, sko. Það er bara að koma núna inn í næsta leik eins og við komum inn í þennan leik bara af fullum krafti og með fullt sjálfstraust og þá á þetta að koma.“ Besta deild karla Keflavík ÍF Þór Akureyri Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Sjá meira