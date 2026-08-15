Íslenski boltinn

„Horfum bara á að enda tíma­bilið í topp sex“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Eiður Orri Ragnarsson skoraði tvö mörk fyrir Keflavík í kvöld.
Eiður Orri Ragnarsson skoraði tvö mörk fyrir Keflavík í kvöld. Vísir/Hulda Margrét

Eiður Orri Ragnarsson, leikmaður Keflavíkur, skoraði bæði mörk liðsins í 2-0 útisigri gegn Þór á Akureyri í dag. Hann var ánægður með sigurinn og segir tilfinningarnar vera góðar eftir leikinn.

„Þær eru bara fáránlega góðar. Fara hérna norður og taka sterk þrjú stig og halda okkur í topp sex, bara mjög ánægður með þetta.“

Fyrra mark Eiðs var einkar glæsilegt og var hann fenginn til að lýsa markinu.

„Mig minnir að Sindri (Snær Magnússon) hafi fengið hann þarna í miðsvæðinu, ég tek bara hlaupið og treysti á að hann myndi senda á mig og fékk hann og svo fékk ég bara þennan góða tíma þarna áður en ég tók skotið en ég stillti mér bara vel upp og lét vaða og hann söng í netinu.“

Það var eins og þið hefðuð vaknað aðeins við þetta mark. Ertu sammála því?

„Já, ég er mjög sammála því. Það var ekkert endilega mjög mikið í gangi hjá okkur, við þurftum að fá eitthvað svona kannski draumamark til þess að kveikja á okkur almennilega. Það var mjög lítið í gangi og svo í byrjun seinni hálfleiks vorum við að detta niður og svo náum við þessu öðru marki í lokin sem að gerði út um leikinn.“

Eiður var feginn að hafa náð inn öðru marki fyrir lokamínútur leiksins.

„Maður hafði ekkert endilega góða tilfinningu þarna á því augnabliki, sko, þeir lágu svolítið vel á okkur þannig að við vorum ekkert að halda í boltann vel, spörkuðum alltaf upp bara og kannski bara héldum honum ekki nógu vel.“

Keflavík stekkur upp fyrir ÍA og Val í töflunni og í fimmta sætið sem stendur, en bæði þessi lið eiga eftir að spila í umferðinni og geta því jafnað Keflvíkinga aftur að stigum.

Eiður Orri segir að liðið horfi núna bara upp á við.

„Við horfum bara á að enda tímabilið í topp sex, klára þetta af alvöru krafti.“

Keflavík hefur ekki enn unnið tvo leiki í röð í sumar og vill Eiður sjá það breytast.

„Við þurfum að ná að byrja að tengja leiki saman, sko. Það er bara að koma núna inn í næsta leik eins og við komum inn í þennan leik bara af fullum krafti og með fullt sjálfstraust og þá á þetta að koma.“

Besta deild karla Keflavík ÍF Þór Akureyri

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