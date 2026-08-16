„Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2026 20:44 Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, öskrar á sína menn sem voru að tapa í fyrsta sinn síðan í maí. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, hrósaði Víkingum fyrir frammistöðu sína eftir að Íslandsmeistararnir unnu 4-2 útisigur gegn lærisveinum hans í Kaplakrika í kvöld. „Þeir eru náttúrulega bara ótrúlega góðir í því sem þeir eru að gera,“ sagði Jóhannes Karl í leikslok. „Ég er svona mest svekktur kannski með fyrstu tvö mörkin sem þeir skora á okkur hérna í fyrri hálfleik. Við vitum að þeir eru með vinstrifótar mann hægra megin og Ármann Ingi gerir þetta virkilega vel. Fyrirgjöfin hjá honum er fín en við viljum koma í veg fyrir þetta. Við vitum líka að Niko Hansen fer alltaf á fjær og við hefðum átt að díla betur við það. Það er samt pínu heppnisstimpill yfir því hvernig boltinn hrekkur á Helga og auðvitað klára þeir það mjög vel,“ sagði Jóhannes og hélt áfram. „Svo er markið sem Gylfi skorar þannig að við töpum boltanum hátt á vellinum og fáum tækifæri til að vinna hann aftur, en töpum honum aftur. Við skoðuðum þetta mark í hálfleik og það er ekkert eðlilegur sprettur sem Gylfi tekur til að koma sér á vítapunktinn og Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir. Við ætluðum að reyna að koma í veg fyrir það. Þetta gerði leikinn gríðarlega erfiðan fyrir okkur því við náðum auðvitað forystunni og hefðum þá viljað vera með að minnsta kosti jafntefli í hálfleik. Svo ná þeir bara tökum á leiknum, en við áttum líka í basli með að pressa þá þegar leið á seinni hálfleikinn. Það var líka heppnisstimpill yfir þriðja markinu sem gjörsamlega drap leikinn.“ Fyrir leik talaði Jóhannes um að hans menn þyrftu að vera þéttir varnarlega til að eiga möguleika gegn Víkingum og það upplegg gekk framan af leik, eða alveg þar til Helgi Guðjónsson skoraði fyrsta mark gestanna. „Við vorum alveg að gera fína hluti þannig lagað. En við vissum alveg að við gætum ekki stoppað allt sem Víkingarnir ætluðu að reyna að gera. Það var pínu fyrirsjáanlegt hvað var að gerast í allavega fyrstu tveimur mörkunum og við hefðum getað gert töluvert betur þar. En auðvitað er þetta frábærlega mannað lið og þeir eru ótrúlega klókir í að sigla heim sigrum. Þeir gerðu það vel og áttu þennan sigur fyllilega skilið í dag, en ég hefði viljað gera þetta aðeins erfiðara fyrir þá.“ Þá viðurkennir hann að það hafi verið vonbrigði að ná ekki að setja meiri pressu á Víkingana eftir að hans menn minnkuðu muninn í 3-2. „Já, við hefðum klárlega viljað það. En þetta kostar auðvitað gríðarlega orku og við komum okkur alveg í fínar stöður hérna hægra megin áður en Víkingarnir skoruðu þriðja markið. Þá vorum við að komast í ágætar stöður og hefðum kannski átt að fá fleiri aukaspyrnur hérna eftir að Gils kom inn á. Hann kom með frábæra ógn hérna hægra megin og við hefðum kannski getað nýtt okkur það aðeins meira. En eins og ég segi þá drepa þeir þetta eiginlega með þessu þriðja marki og ná tökum á leiknum. Við vorum farnir að taka töluvert mikið af sénsum og aðeins að svindla í varnarleiknum til að freista þess að ná jöfnunarmarkinu. Úr varð bara að þeir kláruðu þetta með fjórða markinu sínu,“ sagði Jóhannes að lokum. 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