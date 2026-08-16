Íslenski boltinn

„Þetta gekk eins og í sögu“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Strákarnir hans Lárusar Orra Sigurðssonar hafa náð í tíu stig í síðustu fjórum leikjum.
Strákarnir hans Lárusar Orra Sigurðssonar hafa náð í tíu stig í síðustu fjórum leikjum. vísir/guðmundur

Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, sagði sína menn hafa unnið sanngjarnan sigur í Eyjum í kvöld. Hann var ánægður með frammistöðu Skagamanna í leiknum.

„Þetta var geggjað. Ég er gríðarlega ánægður með liðið og það sem við lögðum í leikinn, baráttuna, samstöðuna og leikmennirnir voru frábærir í dag,“ sagði Lárus Orri í samtali við Vísi eftir leikinn.

Lárus Orri var gríðarlega sáttur með spilamennsku ÍA í fyrri hálfleik og hvernig liðið varðist svo eftir að það náði forystunni.

„Ég var mjög ánægður með frammistöðuna. Í fyrri hálfleiknum vorum við mun betri. Við gerðum það sem við ætluðum að gera, þegar þeir pressuðu okkur framarlega ætluðum við að snúa þeim og gerðum það. Við sköpuðum okkur töluvert af tækifærum, kannski ekki dauðafærum en mikið af fyrirgjöfum,“ sagði Lárus Orri.

„Í seinni hálfleik bökkuðum við um tíma helst til of mikið en vorum samt hættulegir fram á við. Þegar þeir skoruðu, 2-1, var klár aukaspyrna á vellinum sem þeir slepptu. Þeir komust upp og skoruðu en sem betur fer náðum við þriðja markinu mjög fljótt. Síðan vorum við að verjast en vorum samt að verjast nokkuð vel. Við ýttum varnarlínunni vel upp og féllum ekki of aftarlega, nema lítinn hluta af leiknum. Þetta gekk eins og í sögu.“

Gleymdum okkur í að skæla

Lárus Orri segir að þriðja mark ÍA, sem Viktor Jónsson skoraði, hafi verið dýrmætt.

„Það var gríðarlega gott að fá þriðja markið. Augnablikið var aðeins með þeim eftir að þeir skoruðu, 2-1. Við vorum svolítið að gleyma okkur í því að skæla yfir ákvörðunum dómarans þarna rétt fyrir. En það var mjög kærkomið að fá þriðja markið. Heilt yfir vorum við betri aðilinn og áttum þessi þrjú stig skilið,“ sagði Lárus Orri.

Passa sveiflurnar

Skagamenn eru sem stendur í 5. sæti deildarinnar. Aðspurður um framhaldið sagði Lárus Orri öllu skipta að vera með báða fætur á jörðinni.

„Þegar gengur illa er mikilvægt að fara of neðarlega og þegar gengur vel er mikilvægt að fara ekki of ofarlega. Maður er alltaf í einhverju brasi. Nú er mjög mikilvægt að halda okkur á jörðinni og njóta sigursins og heimferðarinnar og byrja svo að undirbúa mjög erfiðan leik við FH um næstu helgi. Ég held við ættum ekki að horfa eitthvað upp eða niður núna; bara næsti leikur og áfram gakk,“ sagði Lárus Orri að lokum.

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