„Þetta gekk eins og í sögu“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. ágúst 2026 21:29 Strákarnir hans Lárusar Orra Sigurðssonar hafa náð í tíu stig í síðustu fjórum leikjum. vísir/guðmundur Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, sagði sína menn hafa unnið sanngjarnan sigur í Eyjum í kvöld. Hann var ánægður með frammistöðu Skagamanna í leiknum. „Þetta var geggjað. Ég er gríðarlega ánægður með liðið og það sem við lögðum í leikinn, baráttuna, samstöðuna og leikmennirnir voru frábærir í dag,“ sagði Lárus Orri í samtali við Vísi eftir leikinn. Lárus Orri var gríðarlega sáttur með spilamennsku ÍA í fyrri hálfleik og hvernig liðið varðist svo eftir að það náði forystunni. „Ég var mjög ánægður með frammistöðuna. Í fyrri hálfleiknum vorum við mun betri. Við gerðum það sem við ætluðum að gera, þegar þeir pressuðu okkur framarlega ætluðum við að snúa þeim og gerðum það. Við sköpuðum okkur töluvert af tækifærum, kannski ekki dauðafærum en mikið af fyrirgjöfum,“ sagði Lárus Orri. „Í seinni hálfleik bökkuðum við um tíma helst til of mikið en vorum samt hættulegir fram á við. Þegar þeir skoruðu, 2-1, var klár aukaspyrna á vellinum sem þeir slepptu. Þeir komust upp og skoruðu en sem betur fer náðum við þriðja markinu mjög fljótt. Síðan vorum við að verjast en vorum samt að verjast nokkuð vel. Við ýttum varnarlínunni vel upp og féllum ekki of aftarlega, nema lítinn hluta af leiknum. Þetta gekk eins og í sögu.“ Gleymdum okkur í að skæla Lárus Orri segir að þriðja mark ÍA, sem Viktor Jónsson skoraði, hafi verið dýrmætt. „Það var gríðarlega gott að fá þriðja markið. Augnablikið var aðeins með þeim eftir að þeir skoruðu, 2-1. Við vorum svolítið að gleyma okkur í því að skæla yfir ákvörðunum dómarans þarna rétt fyrir. En það var mjög kærkomið að fá þriðja markið. Heilt yfir vorum við betri aðilinn og áttum þessi þrjú stig skilið,“ sagði Lárus Orri. Passa sveiflurnar Skagamenn eru sem stendur í 5. sæti deildarinnar. Aðspurður um framhaldið sagði Lárus Orri öllu skipta að vera með báða fætur á jörðinni. „Þegar gengur illa er mikilvægt að fara of neðarlega og þegar gengur vel er mikilvægt að fara ekki of ofarlega. Maður er alltaf í einhverju brasi. Nú er mjög mikilvægt að halda okkur á jörðinni og njóta sigursins og heimferðarinnar og byrja svo að undirbúa mjög erfiðan leik við FH um næstu helgi. Ég held við ættum ekki að horfa eitthvað upp eða niður núna; bara næsti leikur og áfram gakk,“ sagði Lárus Orri að lokum. Besta deild karla ÍA ÍBV Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Sjá meira