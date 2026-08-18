Keflvíkingar hafa komið öllum á óvart með árangri sínum í Bestu deildinni í sumar en þó virðist vanta upp á áhuga heimamanna á að sjá leiki liðsins. Sérfræðingar Stúkunnar furðuðu sig á þessu.
Keflavík vann 2-0 sigur gegn Þór á Akureyri um helgina og hefur þar með náð í 25 stig og er í 6. sæti, í harðri baráttu um sæti í efri hlutanum fyrir skiptingu deildarinnar eftir þrjár umferðir.
Þó að enn séu samtals átta umferðir eftir af mótinu eru Keflvíkingar nánast búnir að tryggja sér áframhaldandi veru í Bestu deildinni, þvert á allar spár, en einhverra hluta vegna endurspeglar mæting áhorfenda ekki þá staðreynd að hér sé um að ræða spútniklið sumarsins.
„Þetta er skemmtilegasta Keflavíkurlið í mörg ár en mætingin á leiki er búin að vera… Það eru tveir leikir í sumar þar sem mætingin í Keflavík hefur farið yfir 500. Meðaltalið er bara svona 400-450. Þannig að Keflvíkingar, mætið á leikina og styðjið liðið,“ sagði Baldur Sigurðsson í Stúkunni á Sýn Sport Ísland, en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.
Næsti leikur Keflavíkur er heimaleikur við ÍBV á sunnudaginn klukkan 17 og þar vill Baldur sjá stuðning á borð við þann sem hann man sjálfur eftir sem leikmaður Keflavíkur. Kjartan Atli Kjartansson benti jafnframt á að tímabilið hefði ekki verið neinn dans á rósum fyrir Keflvíkinga:
„Áttum okkur aðeins á hvaða ólgusjó þetta Keflavíkurlið hefur farið í gegnum. Þeim var ekki spáð góðu gengi, hvorki hér né annars staðar, en náðu einhverju flugi og kemistríu. Missa svo Davíð Helga [Aronsson til Lyngby] sem var einn þeirra besti maður. Það verður eitthvað uppþot á æfingu, á milli [Alpha] Conteh og [Muhamed] Alghoul, sem var afgreitt og virðist ekki hafa haft nein áhrif á liðið. Þeir lenda í alls konar áföllum en standast þau og halda sér alltaf á floti.“