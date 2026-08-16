Íslenski boltinn

Helgi Guð­jóns: Tökum eld­gömlu klisjuna um einn leik í einu

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Helgi Guðjónsson er áfram duglegur að skora fyrir Víkinga úr bakvarðarstöðinni.
Helgi Guðjónsson er áfram duglegur að skora fyrir Víkinga úr bakvarðarstöðinni. Vísir/Diego

Helgi Guðjónsson skoraði fyrsta mark Víkings er liðið vann sterkan 4-2 útisigur gegn FH og náði átta stiga forskoti í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.

„Við fórum bara í grunngildin okkar og vildum reyna að ná okkar standard aftur upp,“ sagði Helgi í viðtali eftir leik.

„Við vildum berjast og djöflast hver fyrir annan og við ætluðum að bæta okkur aðeins varnarlega í föstum leikatriðum, en það tókst ekki í dag. Sóknarlega vorum við flottir og bjuggum til fín færi. Við hefðum getað skorað meira, en ég er bara virkilega sáttur við að taka þrjú stig hérna í dag.“

FH-ingar voru þéttir varnarlega framan af leik og komu að mestu í veg fyrir að Víkingar sköpuðu sér almennileg færi, alveg þangað til Helgi kom boltanum í netið á 36. mínútu og jafnaði metin í 1-1.

„Við svöruðum nokkuð hratt fyrir okkur eftir að hafa lent undir og náðum inn tveimur mörkum á stuttum tíma. Við gerðum það vel og það var virkilega mikilvægt að vera ekkert að draga það að ná að jafna leikinn.“

Eftir sigur kvöldsins og úrslit úr öðrum leikjum eru Víkingar nú með átta stiga forskot á toppi deildarinnar þegar alls eru átta leikir eftir. Helgi þvertekur þó fyrir það að leikmenn séu farnir að finna lyktina af Íslandsmeistaratitlinum.

„Nei, alls ekki. Það eru átta leikir eftir þannig að það eru 24 stig í pottinum. Við erum ekkert farnir að pæla í þessu. Við tökum bara eldgömlu klisjuna um einn leik í einu og reynum að halda þessum átta stigum eða bæta í. Við reynum að klára þetta sem fyrst.“

Að lokum segir Helgi að Víkingur sé að finna taktinn sinn aftur eftir smá hikst í kringum Evrópuleiki liðsins.

„Já, mér finnst það. Við áttum virkilega góðan leik á móti Thun og hefðum getað gert það einvígi meira spennandi og meiri hasar undir lokin. Mér finnst takturinn vera að koma betur og betur til okkar aftur og við erum að fá leikmenn eins og Hrannar og Svein Aron inn þannig ég held að við verðum sprækir í lok tímabils.“

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