Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2026 20:28 Helgi Guðjónsson er áfram duglegur að skora fyrir Víkinga úr bakvarðarstöðinni. Vísir/Diego Helgi Guðjónsson skoraði fyrsta mark Víkings er liðið vann sterkan 4-2 útisigur gegn FH og náði átta stiga forskoti í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld. „Við fórum bara í grunngildin okkar og vildum reyna að ná okkar standard aftur upp,“ sagði Helgi í viðtali eftir leik. „Við vildum berjast og djöflast hver fyrir annan og við ætluðum að bæta okkur aðeins varnarlega í föstum leikatriðum, en það tókst ekki í dag. Sóknarlega vorum við flottir og bjuggum til fín færi. Við hefðum getað skorað meira, en ég er bara virkilega sáttur við að taka þrjú stig hérna í dag.“ FH-ingar voru þéttir varnarlega framan af leik og komu að mestu í veg fyrir að Víkingar sköpuðu sér almennileg færi, alveg þangað til Helgi kom boltanum í netið á 36. mínútu og jafnaði metin í 1-1. „Við svöruðum nokkuð hratt fyrir okkur eftir að hafa lent undir og náðum inn tveimur mörkum á stuttum tíma. Við gerðum það vel og það var virkilega mikilvægt að vera ekkert að draga það að ná að jafna leikinn.“ Eftir sigur kvöldsins og úrslit úr öðrum leikjum eru Víkingar nú með átta stiga forskot á toppi deildarinnar þegar alls eru átta leikir eftir. Helgi þvertekur þó fyrir það að leikmenn séu farnir að finna lyktina af Íslandsmeistaratitlinum. „Nei, alls ekki. Það eru átta leikir eftir þannig að það eru 24 stig í pottinum. Við erum ekkert farnir að pæla í þessu. Við tökum bara eldgömlu klisjuna um einn leik í einu og reynum að halda þessum átta stigum eða bæta í. Við reynum að klára þetta sem fyrst.“ Að lokum segir Helgi að Víkingur sé að finna taktinn sinn aftur eftir smá hikst í kringum Evrópuleiki liðsins. „Já, mér finnst það. Við áttum virkilega góðan leik á móti Thun og hefðum getað gert það einvígi meira spennandi og meiri hasar undir lokin. Mér finnst takturinn vera að koma betur og betur til okkar aftur og við erum að fá leikmenn eins og Hrannar og Svein Aron inn þannig ég held að við verðum sprækir í lok tímabils.“ Besta deild karla Víkingur Reykjavík FH Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta gekk eins og í sögu“ „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira