Glæsileg mörk litu dagsins ljós í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld, þegar þrír leikir fóru fram í 19. umferðinni, og má sjá þau á Vísi.
Íslandsmeistarar Víkings náðu átta stiga forskoti á KR á toppi deildarinnar, með 4-2 endurkomusigri gegn FH í Kaplakrika. Glæsimark Gylfa Þórs Sigurðssonar, eftir frábæran undirbúning Skagamannsins Ármanns Inga Finnbogasonar, stóð þar upp úr en mörkin úr Krikanum má sjá hér að neðan.
Á sama tíma gerðu KR og Breiðablik 3-3 jafntefli í mögnuðum leik á Meistaravöllum. Kristófer Ingi Kristinsson skoraði beint úr aukaspyrnu og kom Blikum í 2-0, þrátt fyrir að Halldór Snær Georgsson næði að verja vítaspyrnu á milli marka Kristófers, og Ágúst Orri Þorsteinsson kom Blikum aftur tveimur mörkum yfir rétt fyrir hálfleik, 3-1, með frábæru liðsmarki eftir að Eiður Gauti Sæbjörnsson hafði minnkað muninn með skalla.
Snemma í seinni hálfleik jöfnuðu KR-ingar hins vegar metin þegar þeir skoruðu tvö mörk á minna en mínútu. Ástbjörn Þórðarson skoraði fyrra markið áður en markahæsti maður deildarinnar, Aron Sigurðarson, jafnaði metin með sínu sautjánda marki í sumar.
Í Vestmannaeyjum fíflaði Haukur Andri Haraldsson varnarmenn ÍBV gjörsamlega upp úr skónum og kom ÍA yfir, í 3-1 sigri gestanna frá Akranesi. Haukur prjónaði sig í gegnum vörnina með frábærum hætti og var staðan 1-0 í hálfleik. Markús Páll Ellertsson jók forystuna með skoti utan teigs áður en Omar Sowe minnkaði muninn fyrir ÍBV.
Eftir góða tilraun ÍBV til að jafna metin slapp Viktor Jónsson hins vegar einn fram og innsiglaði 3-1 sigur ÍA sem þar með hefur fengið 10 af síðustu 12 stigum mögulegum.
Á laugardaginn var svo einn leikur á dagskrá, þar sem Eiður Orri Ragnarsson skoraði bæði mörk Keflavíkur í góðum 2-0 sigri gegn Þór á Akureyri. Fyrra markið var sérlega glæsilegt.
Umferðinni lýkur í kvöld með tveimur spennandi leikjum þar sem KA-menn freista þess að toga Valsmenn niður í fallbaráttuna og Framarar gætu náð KR-ingum með sigri gegn Stjörnunni sem er í leit að sínum þriðja sigri í röð.
Valur og Stjarnan eru nú í 7. og 8. sæti og þurfa stig í baráttunni við ÍA og Keflavík um sæti í efri hlutanum, áður en deildinni verður svo skipt upp eftir þrjár umferðir.