KR gerði sig líklegra til að koma sér upp úr Lengjudeild kvenna með frábærum sigri á Keflavík í kvöld. Á sama tíma varð Tindastóll formlega fallið eftir tap gegn Haukum.
Tveir leikir fóru fram í kvöld í Lengjudeild kvenna í fótbolta og endaði Kara Guðmundsdóttir á því að vera hetja KR í sigri á Keflavík. Keflavík komst yfir strax á sjöttu mínútu en KR átti ekki eftir að gefast upp.
Kara Guðmundsdóttir náði að skora þrennu í fyrri hálfleik og tryggði KR mikilvæga 3-1 forystu á Keflavík. KR hélt forystunni lengi en náði að bæta við tveimur mörkum í uppbótartíma og innsigla 5-1 sigur. Með sigrinum er KR komið í annað sæti Lengjudeildarinnar með 26 stig en efstu tvö liðin fara beint upp í Bestu deildina.
Grótta situr á toppi Lengjudeildarinnar með 32 stig en fyrir neðan KR eru Selfoss og HK með þrem stigum minna. Selfoss mætti FHL fyrr í dag en gerði jafntefli og missti því af dýrmætum stigum.
Haukar fóru sömuleiðis í heimsókn á Sauðárkrók þar sem liðið mætti Tindastóli. Haukar unnu leikinn örugglega 3-0 og er því Tindastóll formlega fallið niður í aðra deild en liðið er aðeins með þrjú stig eftir að hafa spilað fjórtán leiki.
Tindastóll hefur tapað öllum leikjum deildarinnar nema einum þegar liðið vann FHL. Einnig hefur það vakið athygli að Tindastóll hefur ekki mætt í leiki í Lengjudeildinni.