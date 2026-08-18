Sjáðu mörkin: Methafinn nýtti löngu köstin og Róbert elskar að mæta Stjörnunni

Fjórir leikmenn afrekuðu að skora tvennu í gær í aðeins tveimur leikjum í Bestu deild karla í fótbolta. Mörkin má sjá á Vísi.
Fram kom sér upp að hlið KR í 2.-3. sæti, átta stigum á eftir toppliði Víkings, með 3-1 sigri gegn Stjörnunni. Valur og KA gerðu hins vegar 4-4 jafntefli á Hlíðarenda.
Róbert Hauksson skoraði tvö marka Fram og hefur þar með skorað öll þrjú mörk sín í sumar gegn uppeldisfélaginu, Stjörnunni. Raunar hafa fimm af níu mörkum Róberts í efstu deild komið gegn Stjörnunni, eins og bent var á í Stúkunni á Sýn Sport Ísland í gærkvöld.
Már Ægisson skoraði þriðja mark Fram eftir frábæra móttöku við sendingu Vuks Oskars Dimitrijevic, en Emil Atlason hafði jafnað í 1-1 fyrir Stjörnuna á 34. mínútu.
Markahæsti maður efstu deildar frá upphafi, Patrick Pedersen, skoraði sín fyrstu tvö mörk í deildinni eftir að hafa slitið hásin í fyrra, og átti þannig ríkan þátt í 4-4 jafntefli Vals við KA. Gestirnir frá KA höfðu komist í 2-0 og 3-1 en Patrick jafnaði í 3-3 með tvennu á sex mínútum og komu bæði mörkin eftir löng innköst frá sama stað.
Hallgrímur Mar Steingrímsson og Jakob Snær Pálsson skoruðu sína tvennuna hvor fyrir KA en auk Patricks skoruðu Hólmar Örn Eyjólfsson og Tryggvi Hrafn Haraldsson fyrir Val og gerði Tryggvi jöfnunarmarkið á 83. mínútu eftir frábæran undirbúning Lúkasar Loga Heimissonar.
Nú þegar þrjár umferðir eru eftir þar til að deildinni verður skipt í tvennt er baráttan hörð um sæti í efri hlutanum. ÍA og Keflavík eru með 25 stig hvort, í 5. og 6. sæti, en Valur er með 23 stig og Stjarnan 21 í efstu tveimur sætunum í neðri hlutanum. KA situr enn í fallsæti, með 16 stig, stigi á eftir FH og ÍBV.