Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. ágúst 2026 19:30 Blikar gerðu góða ferð í Kaplakrika í dag og skutust á topp Bestu deildar kvenna. Vísir/Diego Breiðablik hafði sætaskipti við FH og fór á topp Bestu deildar kvenna eftir 0-3 sigur í uppgjöri efstu liða hennar í Kaplakrika í dag. Edith Kristín Kristjánsdóttir, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Agla María Albertsdóttir skoruðu mörk Blika sem eru nú með þriggja stiga forskot á FH-inga þegar þrjár umferðir eru eftir fram að skiptingu. Breiðablik hefur unnið fimm deildarleiki í röð. FH-ingar höfðu ekki tapað síðan í 2. umferð, 30. apríl, og skorað urmul marka án þess að andstæðingar þeirra hefðu fengið við neitt ráðið. FH hafði gert heil 28 mörk í síðustu fimm leikjum sínum og skorað í öllum deildarleikjunum í sumar. En það breyttist í dag. Breiðablik varðist gríðarlega vel og gestirnir voru líka mjög hættulegir í sínum sóknaraðgerðum. Blikar byrjuðu leikinn af krafti og strax á upphafsmínútunni skall hurð nærri hælum þegar Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir bjargaði frá Edith í góðu færi. Edith urðu ekki á nein mistök á 9. mínútu þegar hún kom Breiðabliki yfir með vinstri fótar skoti eftir fyrirgjöf Öglu Maríu. Breiðablik var sterkari aðilinn framan af leik, hafði góða stjórn á leiknum og var mun líklegri til að skora en FH. Heimakonur unnu sig betur inn í leikinn eftir því sem leið á fyrri hálfleikinn. Á 29. mínútu fékk Hildur Katrín Snorradóttir, sem er komin aftur til FH eftir lánsdvöl hjá Grindavík/Njarðvík, fínt færi en Taylor Kane varði. Skömmu síðar átti Ásdís Karen Halldórsdóttir, sem þreytti frumraun sína með FH í dag, skot framhjá. Hrafnhildur Ása lagði upp dauðafæri fyrir Líf Jootsdóttur van Bemmel á 39. mínútu en skot hennar fór framhjá. Þremur mínútum síðar skoraði Hrafnhildur Ása annað mark Breiðabliks. Eftir markspyrnu Taylors og skalla Katelyn Doung og Lífar slapp Hrafnhildur Ása inn fyrir vörn FH, kláraði færið vel og skoraði sitt ellefta mark í Bestu deildinni í sumar. FH-inga beið ærið verkefni í seinni hálfleik en þær fengu dauðafæri til að minnka muninn á 54. mínútu. Helena Errington slapp þá í gegnum vörn Blika en skaut framhjá. Þetta reyndist besta færi FH í leiknum. FH átti fínan kafla um miðbik seinni hálfleiks og sóknarþungi liðsins jókst. En sem fyrr hélt vörn Breiðabliks. Á 72. mínútu veitti Agla María FH-ingum svo náðarhöggið. Aukaspyrna hennar af vinstri kantinum sigldi þá alla leið í fjærhornið og Blikar komnir þremur mörkum yfir. Fyrir þetta mark var brekka FH-inga brött en eftir það nánast ókleif. Blikar vörðust áfram vel og héldu marki sínu hreinu þriðja leikinn í röð. Atvik leiksins Eftir erfiðan fyrri hálfleik sótti FH í sig veðrið í þeim seinni. Tveimur mörkum undir var möguleikinn á endurkomu enn til staðar en eftir mark Öglu Maríu var dagskránni lokið. Stjörnur og skúrkar Karitas Tómasdóttir er ekki bakvörður að mennt en hún spilaði þessa stöðu frábærlega í dag. Hún var á móti hinni stórhættulegu Ingibjörgu Magnúsdóttur en varðist henni stórvel. Ingibjörg var tekin af velli um miðjan seinni hálfleik. Hrafnhildur Ása var ávallt hættuleg í framlínu Breiðabliks, mjög skapandi og skoraði annað mark liðsins. Edith og Líf voru líflegar á köntunum og Agla María skoraði og lagði upp í dag. Þá voru Elísa Viðarsdóttir, Elín Helena Karlsdóttir og Kristín Dís Árnadóttir með allt á hreinu í vörn Breiðabliks. Ída Marín Hermannsdóttir, markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar, komst lítt áleiðis í leiknum gegn sterkri Blikavörn, ekki frekar en aðrir sóknarmenn FH. Dómarinn Guðmundur Páll Friðbertsson dæmdi leikinn í dag og fórst það vel úr hendi. Stemmning og umgjörð Aðstæður í dag voru frábærar; sólin skein og völlurinn var góður. Mætingin var til mikillar fyrirmyndar en rúmlega þúsund manns gerðu sér ferð í Kaplakrika í dag og umgjörðin hjá FH hæfði tilefninu. Besta deild kvenna FH Breiðablik