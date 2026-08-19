Aron Einar Gunnarsson, næstleikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, hefur nú verið kynntur til leiks hjá nýju félagi í Katar.
Nýja félagið heitir Qatar SC og varð í 6. sæti af 12 liðum í katörsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
Ný leiktíð hefst á morgun, þegar Qatar SC sækir Al-Wakrah heim en ekki kemur fram í tilkynningu Qatar SC hvort Aron verði með í þeim leik.
Aron kom heim til Íslands í sumar og gekk þá í raðir uppeldisfélags síns, Þórs, en náði aðeins að spila einn leik í Bestu deildinni áður en tilboð barst um að snúa aftur til Katar. Sá leikur var gegn Íslandsmeisturum Víkings og vannst.
Hann sendi frá sér kveðju til Þórsara eftir að ljóst varð hve stutt stoppið yrði að þessu sinni. „Hlutirnir gerðust alltof hratt í erfiðustu ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum – að fara aftur til Katar eftir aðeins einn leik með Þór í þetta skipti. Margt spilar þar inn í sem við förum yfir á pallinum við Hamar við gott tækifæri,“ sagði Aron.
Qatar SC er þriðja félagið í Katar sem Aron spilar fyrir. Hann lék fyrst með Al-Arabi, undir stjórn Heimis Hallgrímssona til að byrja með, frá 2019-2024, kom svo stutt heim í Þór um sumarið en gekk svo í raðir Al-Gharafa og var þar í tvö ár.