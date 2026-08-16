„Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 16. ágúst 2026 20:53 Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, svekkir sig í leiknum í Vesturbænum í kvöld. Hann fékk á sig þrjú mörk í fyrri hálfleik en varði líka víti og hélt hreinu í þeim síðari. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson „Súrt, í hálfleik vorum við 3–1 undir en keyrðum vel á þetta í seinni. Við vorum svolítið fram og til baka en mér fannst við geta stolið þessu í lokin svo þetta er súrt núna,“ sagði Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, í viðtali eftir 3-3 jafntefli við Blika í kvöld. „Mér fannst við með þennan leik, sérstaklega í lokin. Mér fannst þeir þreyttari en við og við fengum sénsa til að klára þetta. Það hefði verið geggjað,“ bætti markvörðurinn við. Halldór Snær átti margar frábærar markvörslur í kvöld. Hann varði meðal annars vítaspyrnu en er þó eflaust ósáttur við annað mark Breiðabliks. „Ég þarf að sjá markið aftur, hvort ég hafi átt að stilla veggnum upp meira til hægri. Ég þarf að sjá þetta aftur en hefði viljað gera betur.“ Halldór Snær braut af sér í vítinu en bætti upp fyrir það. „Ég sá hann koma í gegn og ætlaði að ná boltanum. Hann var klókur og náði boltanum á undan mér, ég fór í hann. Þetta var víti en gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta.“ Besta deild karla KR Breiðablik Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca Enski boltinn Fleiri fréttir „Leiðinlegt að segja það en þetta er svo mikið af einstaklingsmistökum“ „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ „Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“ „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ „Langar bara að verða betri í fótbolta“ Helgi Guðjóns: Tökum eldgömlu klisjuna um einn leik í einu Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Fastir í þriðja gír og bitlausir Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ „Ísland breytti lífi mínu“ Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Sjá meira