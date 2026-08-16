Íslenski boltinn

„Gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta“

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, svekkir sig í leiknum í Vesturbænum í kvöld. Hann fékk á sig þrjú mörk í fyrri hálfleik en varði líka víti og hélt hreinu í þeim síðari.
Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, svekkir sig í leiknum í Vesturbænum í kvöld. Hann fékk á sig þrjú mörk í fyrri hálfleik en varði líka víti og hélt hreinu í þeim síðari. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

„Súrt, í hálfleik vorum við 3–1 undir en keyrðum vel á þetta í seinni. Við vorum svolítið fram og til baka en mér fannst við geta stolið þessu í lokin svo þetta er súrt núna,“ sagði Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, í viðtali eftir 3-3 jafntefli við Blika í kvöld.

„Mér fannst við með þennan leik, sérstaklega í lokin. Mér fannst þeir þreyttari en við og við fengum sénsa til að klára þetta. Það hefði verið geggjað,“ bætti markvörðurinn við.

Halldór Snær átti margar frábærar markvörslur í kvöld. Hann varði meðal annars vítaspyrnu en er þó eflaust ósáttur við annað mark Breiðabliks.

„Ég þarf að sjá markið aftur, hvort ég hafi átt að stilla veggnum upp meira til hægri. Ég þarf að sjá þetta aftur en hefði viljað gera betur.“

Halldór Snær braut af sér í vítinu en bætti upp fyrir það.

„Ég sá hann koma í gegn og ætlaði að ná boltanum. Hann var klókur og náði boltanum á undan mér, ég fór í hann. Þetta var víti en gott að bjarga sjálfum sér og verja þetta.“

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