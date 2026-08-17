Fram vann góðan 3-1 sigur á Stjörnunni þegar liðin mættust í 19. umferð Bestu deildar karla á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal í kvöld.
Heimamenn mættu af miklum krafti til leiks og voru sterkari aðilinn fyrstu mínútur leiksins. Fram spilaði boltanum mjög vel sín á milli og skapaði sér nokkur álitleg færi áður en fyrsta markið kom.
Það var Róbert Hauksson sem kom Fram yfir á tólftu mínútu eftir góða sókn heimamanna. Fram hélt áfram að vera hættulegra liðið og Darri Bergmann Gylfason átti nokkrar fínar vörslur.
Stjarnan vann sig þó smám saman inn í leikinn og á 34. mínútu tókst gestunum að jafna metin. Jóhann Árni Gunnarsson kom með fyrirgjöf inn á teig heimamanna þar sem Emil Atlason var mættur til þess að koma boltanum yfir línuna.
Það var því orðið jafnt en Fram var ekki lengi að svara jöfnunarmarki Stjörnunnar.
Á 39. mínútu komust heimamenn í 2-1. Kennie Chopart sendi langa sendingu fram á Vuk Óskar Dimitrijevic sem tók stórkostlega snertingu og kom Róberti Haukssyni í gegn. Róbert sýndi þá mikinn hraða og negldi boltanum upp í þaknetið.
Staðan var því 2-1 þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik.
Síðari hálfleikur byrjaði nokkuð fjörlega. Stjarnan virtist hafa jafnað metin á 56. mínútu en Sigurður Hjörtur flautaði og dæmdi áður en boltinn lá í markinu og markið stóð því ekki.
Fram hélt áfram að skapa sér færi og Darri Bergmann þurfti að hafa fyrir því að verja gott skot frá Vuk Óskari á 51. mínútu.
Á 62. mínútu kom svo þriðja mark Fram og það var einstaklega vel gert.
Stjarnan hafði þá sótt hornspyrnu en Fram brást skjótt við og fór í skyndisókn. Vuk Óskar Dimitrijevic fann varamanninn Má Ægisson sem kom inn á fyrir Frederico Bello sem þurfti að fara af velli vegna meiðsla. Már Ægisson kláraði þessa glæsilegu skyndisókn mjög vel og kom Fram í 3-1.
Stjarnan Reyndi að svara og Jón Þór Hauksson gerði meðal annars þrefalda skiptingu á 77. mínútu í von um að koma sínum mönnum aftur inn í leikinn, en allt kom fyrir ekki.
Gestirnir náðu ekki að skapa nægilega mikið til að minnka muninn.
Fram fagnaði því að lokum góðum 3-1 sigri og tekur þrjú stig úr viðureigninni.
Annað mark Fram þar sem Vuk Óskar Dimitrijevic kom með stórglæsilega snertingu til að senda Róbert Hauksson í gegn og koma Fram aftur yfir eftir að Stjarnan hafi jafnað einungis fimm mínútum áður.
Róbert Hauksson var að sjálfsögðu einn af lykilmönnum Fram í kvöld. Hann skoraði bæði mörk liðsins í fyrri hálfleik og var sífellt ógnandi með hraða sínum og krafti.
Vuk Óskar Dimitrijevic átti einnig mjög góðan leik og lagði upp tvö mörk. Fyrirliði heimamanna Kennie Chopart var einnig út um allt og átti góða frammistöðu.
Sigurður Hjörtur Þrastarson, ásamt aðstoðardómurum hans, Gylfi Már Sigurðsson og Eysteinn Hrafnkelsson. Þeir höfðu í nógu að snúast í fjörugum leik þar sem nokkur gul spjöld litu dagsins ljós. Sigurður Hjörtur flautaði einnig í innkast rétt áður en Stjarnan setti knöttinn í netið til að jafna leikinn í annað sinn.
Gott veður var í Úlfarsárdal þó það blési aðeins og ágæt var stemningin á Lambhagavellinum. 790 áhorfendur mættu á leikinn þar sem það heyrðist einungis og vel í stuðningsmönnum heimamanna.
„Það var í rauninni mikill léttir,“ segir Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, um að ná forystunni aftur aðeins fimm mínútum eftir að Stjarnan hafi jafnað leikinn, fyrir hálfleik í 3-1 sigri gegn Stjörnunni í Bestu deild karla í kvöld.
Framarar byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir á 12. mínútu áður en Emil Atlason jafnaði fyrir Stjörnuna. Róbert Hauksson kom heimamönnum hins vegar aftur yfir með glæsilegu marki á 39. mínútu.
„Ég er með mikla ánægju. Þetta var erfiður leikur og kannski ekki sá besti hjá okkur. Við þurftum að hafa vel fyrir hlutunum. Stjarnan er vel spilandi lið og þeir voru að finna fullt af holum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Við náðum að loka þeim í seinni hálfleik. Mér fannst aldrei brjálæðisleg hætta að okkar marki en við áttum fínar sóknir, skorum gott þriðja mark og löndum þessu nokkuð örugglega að mínu mati,“ sagði Rúnar í leikslok.
Framarar skoruðu síðasta mark sitt úr eitruðum skyndisókn eftir hornspyrnu Stjörnunnar og voru hættulegir í hröðum upphlaupum.
„Það var ekkert sérstakt upplegg að spila skyndisóknir. Við kunnum að spila þannig bolta en við kunnum líka að halda boltanum og skapa sóknir. Skyndisóknarmarkið eftir hornspyrnuna þeirra var ekkert sem við teiknuðum upp, en menn eru snöggir og hraðir og bregðast rétt við. Þá er hægt að gera fallega hluti. Við viljum geta leyst allar stöður leiksins, hvort sem það er að liggja djúpt og verjast eða halda bolta. Það þarf að kunna þetta allt og við erum góðir í þessu,“ sagði Rúnar að lokum.
„Það er bara fúlt, það er tilfinning sem venst ekki,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, eftir 3-1 tap gegn Fram í Úlfarsárdal í kvöld.
Stjörnumenn lentu undir snemma leiks en svöruðu vel með jöfnunarmarki á 34. mínútu. Það varði hins vegar ekki lengi því Fram skoraði annað mark sitt stuttu síðar.
„Við díluðum á þeim kafla ekki nógu vel við löngu boltana hjá þeim og því fór sem fór. Mér fannst við komast vel inn í leikinn eftir að hafa lent undir og það var okkar besti kafli í leiknum. Svo var þetta svolítið stöngin út í dag,“ sagði Jón Þór.
Birnir Snær Ingason sóknarmaður Stjörnunnar byrjaði á bekknum í kvöld og kom ekki inn á fyrr en í seinni hálfleik. Jón Þór útskýrði þá ákvörðun:
„Við vildum styrkja miðjuna fyrir þennan leik. Ibrahim Turay kom inn á miðjuna með Jóhanni Árna og Guðmundi, og við færðum Benedikt Warén út á vænginn. Við vildum sækja hratt upp vængina þar og það var ástæðan fyrir því.“
Jón Þór gerði þrefalda breytingu á 77. mínútu til að reyna að koma liðinu aftur inn í leikinn.
„Það var gert til að hrista upp í þessu og fá önnur krydd inn í leikinn og ferska fætur. Við erum með góð krydd í hópnum okkar og mismunandi leikmenn, þannig að þetta var tilraun til að breyta leiknum,“ sagði Jón Þór.