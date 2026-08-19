Kara Guðmundsdóttir skoraði einkar laglega þrennu þegar KR vann stórsigur á Keflavík, 1-5, suður með sjó í Lengjudeild kvenna í gær.
Eftir þrjá leiki í röð án sigurs komst KR aftur á beinu brautina í gær. KR-ingar lentu reyndar undir strax á 4. mínútu þegar Rakel Inga Ágústsdóttir skoraði fyrir Keflvíkinga.
Á 24. mínútu jafnaði Kara fyrir KR. Hún lék þá skemmtilega á varnarmann Keflavíkur og vippaði boltanum svo yfir markvörðinn Önnu Arnarsdóttur.
Fjórum mínútum síðar var Kara aftur á ferðinni. Hún skoraði þá með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá hægri.
Tveimur mínútum fyrir hálfleik, á markamínútunni sjálfri, þeirri 43., skoraði Kara svo þriðja og flottasta mark sitt. Hún lék þá á fjóra Keflvíkinga og vippaði boltanum svo aftur smekklega yfir Önnu.
KR skoraði svo tvö mörk undir lok leiks. Þau gerðu Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir og Rakel Grétarsdóttir.
Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.
Það var boðið upp á alvöru markaveislu í Keflavík í kvöld. KR fór heim með 3 stig eftir frábæran 1-5 sigur. Kara Guðmunds með þrennu og Rakel Grétarsdóttir með mark og 3 stoðsendingar. Skýr skilaboð frá Meistaravöllum. Takk.Biðjumst velvirðingar á lýsandanum sem missti röddina… pic.twitter.com/m3FwtsxACd— Livey (@liveyevents) August 18, 2026
Það var boðið upp á alvöru markaveislu í Keflavík í kvöld. KR fór heim með 3 stig eftir frábæran 1-5 sigur. Kara Guðmunds með þrennu og Rakel Grétarsdóttir með mark og 3 stoðsendingar. Skýr skilaboð frá Meistaravöllum. Takk.Biðjumst velvirðingar á lýsandanum sem missti röddina… pic.twitter.com/m3FwtsxACd
Kara, sem er fædd 2010, hefur skorað sjö mörk í fjórtán leikjum í Lengjudeildinni í sumar og er markahæst í liði KR. Í fyrra skoraði hún fjögur mörk í fjórtán leikjum í Lengjudeildinni. Hjá KR spilar Kara með eldri systur sinni, Kötlu.
Kara hefur leikið þrettán leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað átta mörk.
KR er í 2. sæti Lengjudeildarinnar með 26 stig, sex stigum á eftir toppliði Gróttu. Hörð barátta er um að komast upp í Bestu deildina en Haukar eru með 24 stig í 3. sætinu og Selfoss og HK eru bæði með 23 stig í 4. og 5. sætinu.
Næsti leikur KR er gegn FHL á Meistaravöllum á laugardaginn.
KR gerði sig líklegra til að koma sér upp úr Lengjudeild kvenna með frábærum sigri á Keflavík í kvöld. Á sama tíma varð Tindastóll formlega fallið eftir tap gegn Haukum.