Jamal Musiala hneig niður í annað skipti á fjórum dögum í leik Bayern München. Hann segist vera með galla í taugakerfinu.
Bayern München mætti FC Heiderheim í vináttuleik í kvöld. Muisala kom af bekknum en eftir að hafa verið á vellinum í aðeins sex mínútur hneig hann niður á vellinum. Hann gerði slíkt hið sama síðasta laugardag þegar hann hneig niður í vináttuleik gegn RB Leipzig.
Hann fékk læknisaðstoð á vellinum í kvöld og gat gengið sjálfur af vellinum. Eftir leikinn deildi hann hvað væri að gerast hjá honum í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram.
View this post on Instagram A post shared by Jamal Musiala (@jamalmusiala10)
A post shared by Jamal Musiala (@jamalmusiala10)
Þar sagði Jamal Musiala að ákvörðunin að spila leikinn hafi verið alfarið hans eigin. Hann fær væg flogaköst vegna galla í taugakerfi hans en það er engin hætta á ferðum. Hann segist vera í góðum höndum hjá frábærum læknum Bayern München og vill halda áfram að elta ástríðu sína sem er að spila fótbolta.
Hér fyrir neðan má lesa færslu hans í heild sinni:
Ég ætla að byrja á því að nefna það mikilvægasta: mér líður vel!
Ég er ótrúlega þakklátur fyrir skilaboðin og stuðninginn frá ykkur!
Ég skil vel að margir hafi áhyggjur. Ég vil losa ykkur við áhyggjurnar og útskýra stöðuna:
Ég hef greinst með skammvinn og tímabundin – en vel meðhöndlanleg – svokölluð skammunnin meðvitundarleysi sem stafa af galla í taugakerfinu.
Þessi köst geta leitt til atvika á borð við þau sem áttu sér stað nýlega, til dæmis í leiknum gegn Leipzig eða leiknum í Heidenheim.
Ég veit að þetta gæti litið ógnvekjandi út við fyrstu sýn, en fyrir mig eru þetta núna bara hluti af daglegu lífi. Ég fæ frábæra læknisfræðilega aðstoð vegna þessa og er mjög bjartsýnn. FC Bayern og mitt persónulega stuðningsnet standa þétt við bakið á mér og hjálpa mér í gegnum þetta.
Það sem skiptir máli er að þetta felur ekki í sér frekari heilsufarsáhættu. Í nánu samráði og reglulegum samskiptum við sérfræðinga var það mín persónulega ósk að takast á við þessa áskorun; með samþykki taugalækna vil ég halda áfram að gera það sem hjálpar mér mest við bataferlið: að lifa lífinu og sinna ástríðu minni, fótboltanum. Ég hef tekið fulla ábyrgð á þessari ákvörðun. Á heildina litið er ég mjög jákvæður og á réttri leið.
Það sem hjálpar mér mest á þessari vegferð er að halda áfram að sækjast eftir sigrum og titlum með liðinu mínu og með ykkar frábæra stuðningi.
Ég vona að þetta hjálpi ykkur að skilja stöðuna betur. Jafnframt bið ég um skilning á því að ég vil halda þessu máli persónulegu og deila því aðeins með mínu nánasta fólki, félaginu og læknisfræðilegum sérfræðingum.