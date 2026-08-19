Eftir að hafa fengið sárafá tækifæri í sumar með sænska liðinu Malmö er landsliðsmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen sagður á leið til þýska knattspyrnufélagsins Arminia Bielefeld.
Sænski miðillinn Aftonbladet greinir frá þessu í dag og segir að Daníel Tristan sé á leið að láni til Bielefeld, þar sem hann mun þá spila í næstefstu deild Þýskalands. Þar er ný leiktíð hafin og er Bielefeld með þrjú stig eftir tvo leiki.
Samkvæmt Aftonbladet mun Bielefeld svo hafa kauprétt að Daníel að lánsdvölinni lokinni.
Daníel hefur verið hjá Malmö frá árinu 2023 en liðið varð Svíþjóðarmeistari sama ár.
Hann hefur samtals spilað 34 deildarleiki fyrir Malmö, skorað fimm mörk og átt fimm stoðsendingar, en verið í afar litlu hlutverki á þessari leiktíð. Daníel hefur þannig aðeins verið í byrjunarliðinu í einum deildarleik í sumar, og samtals aðeins spilað 205 mínútur í sænsku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.
Daníel, sem er aðeins tvítugur, kom inn í íslenska A-landsliðið á síðasta ári og hefur þegar spilað sex A-landsleiki. Hann er samningsbundinn Malmö út árið 2028.