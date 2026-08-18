Kveðja Bjarna með miklum söknuði

Valsmenn hafa nú staðfest brotthvarf Bjarna Mark Duffield sem eftir tvö og hálft ár í Bestu deildinni hefur ákveðið að snúa aftur til Svíþjóðar.
Eins og Vísir fjallaði um í gær er Bjarni búinn að semja við sænska C-deildarfélagið Trelleborg. Hann hefur áður leikið í Svíþjóð með Kristianstad 2016-2017 og með Brage 2019-2021.
Bjarni kom til Vals fyrir tímabilið 2024 og hefur auk þess að spila fyrir liðið aðstoðað við þjálfun í 3. flokki karla.
„Bjarni hefur verið frábær félagsmaður og mikilvægur leikmaður fyrir félagið undanfarin ár og við munum sakna hans mikið,“ segir í tilkynningu Vals þar sem honum er þakkað fyrir hans framlag og óskað góðs gengis í Svíþjóð.
Bjarni sjálfur sendir eftirfarandi kveðju:
„Takk kærlega fyrir mig Valur. Ég er mjög þakklátur að hafa kynnst öllu því frábæra fólki sem að vinnur fyrir og er í kringum íþróttafélagið Val. Að lokum vil ég þakka samherjum mínum fyrir tímann, magnaður hópur sem gekk í gegnum mikið saman og ég tek með mér vini til lífstíðar.“
Trelleborg er í sænsku C-deildinni en á hraðleið upp í næstefstu deild því liðið er efst í suðurhluta C-deildarinnar, fjórum stigum á undan næsta liði.