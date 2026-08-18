Bandero, skip Paul Watson-samtakanna, var dregið úr höfn í gærkvöldi og til Akraness. Gísli Jóhann Hallsson, yfirhafnsögumaður hjá Faxaflóahöfnum, sagði við mbl.is í gærkvöldi að búa ætti til pláss við höfnina. Um rekstrarlega ákvörðun hafi verið að ræða.
Skipverjar Bandero voru handteknir um síðustu mánaðamót og skipið fært til hafnar. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero og tóku yfir stjórn skipsins. Skipstjóri þess var handtekinn. Ekki liggur fyrir hvenær skipið mun yfirgefa landið.
Greint var frá því fyrir um tveimur vikum á Vísi að það gæti tekið nokkrar vikur að vísa skipverjunum úr landi. Áhöfninni var í fyrstu haldið um borð en fékk svo að fara frjálsir ferða sinna um höfuðborgarsvæðið. Öllum áhafnarmeðlimum var síðar birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann og hefur einhverjum þeirra verið vísað úr landi nú þegar.
Haft er eftir Gísla Jóhanni í frétt mbl.is að tilgangurinn sé að rýma fyrir komu herskipa sem komin eru til Íslands til að taka þátt í varnaræfingunni Norður-Víkingi. Æfingin hefst 22. ágúst og lýkur 3. september.
Áætlað er að um 150 til 200 íslenskir þátttakendur komi að æfingunni ásamt fjölþjóðlegum liðsafla frá Bandaríkjunum, Belgíu, Kanada, Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Noregi, Svíþjóð, Þýskalandi og Atlantshafsbandalaginu. Tilkynning stjórnarráðsins um æfinguna.
Meginmarkmið æfingarinnar er að æfa varnir Íslands, þar með talið varnir mikilvægra innviða, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun,gistiríkjastuðning og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins (NATO).