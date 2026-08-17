Yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu, sem er sömuleiðis yfirherforingi NATO, segir það jákvætt að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland hafi ýtt undir umræðu um mikilvægi varnarmála á Norðurslóðum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra tekur heils hugar undir.
Kristrún Frostadóttir fundaði í dag með yfirhershöfðingjanum Alexus Grynkewich en hann er hér á landi í tengslum við varnaræfinguna Norðurvíking.
Hershöfðinginn átti einnig fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra en á báðum fundum var rætt um horfur í öryggismálum og aukinn varnarviðbúnað bandalagsins.
Að loknum fundi þeirra Kristrúnar ræddu þau stuttlega við fréttamenn en þar var meðal annars borin undir Grynkewich könnun frá því í febrúar sem sýndi að fleiri Íslendingar telja Bandaríkin andstæðinga heldur en telja þau bandamenn.
Þar svöruðu ríflega fjörutíu prósent að Bandaríkin væru andstæðingur, en tæpur þriðjungur að þau væru bandamaður. Fjórðungur kvaðst ekki vita svarið.
Hann gaf þeirri könnun lítinn gaum, og svaraði með því að nefna aðra könnun.
„Það birtist líka nýlega könnun þar sem fram kom að 71 prósent Íslendinga telji NATO nauðsynlegt fyrir öryggi sitt,“ sagði Grynkewich. Líklega vísar hann þar til könnunar frá apríl 2025.
„Bandaríkin eru aðili að NATO og Ísland sömuleiðis, þannig að við erum í þessu saman og ég hvet alla til að horfa til lengri tíma. En ég get sagt ykkur að við eigum traust samband á hernaðarlegum vettvangi,“ hélt hann áfram.
„[Donald] Trump forseti [Bandaríkjanna] skipaði mig, bandarískan hershöfðingja, sem yfirhershöfðingja NATO í Evrópu, og hann sendi mig hingað til að sinna því og það mun ég gera; ég ætla að verja hvern einasta sentímetra af yfirráðasvæði bandalagsins, eins lengi og ég gegni stöðunni. Svo að ég held að Íslendingar þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur hvað það varðar.“
Spurður hvort hann teldi að Bandaríkin þyrftu að vinna aftur traust Íslendinga í ljósi ummæla Trumps um að leggja undir sig Grænland, svaraði hershöfðinginn á þann veg að hann teldi ummæli Trumps um Grænland hafa styrkt umræðuna um mikilvægi varnarmála á norðurslóðum.
„Að mínu mati er það mjög jákvæð niðurstaða. Við gáfum því líklega ekki eins mikinn gaum innan bandalagsins, og líklega ekki einu sinni í Bandaríkjunum fram að þessum tímapunkti. Þannig að ég reyni að líta frekar á þær niðurstöður sem við erum að knýja fram sem bandalag vegna þeirra umræðna sem við höfum átt í fortíðinni,“ bætti Grynkewich við.
Kristrún forsætisráðherra kom þá inn orði þar sem hún sagðist taka heils hugar undir með öllu því sem hershöfðinginn sagði.
„Jú, vissulega hefur verið ákveðin þróun, stundum einhver ummæli á pólitíska sviðinu, en við höfum alltaf átt – og hefur jafnvel styrkst á síðustu mánuðum og árum – afar sterkt samstarf á öllum stigum við bandarísk stjórnvöld og Bandaríkjaher,“ sagði Kristrún.