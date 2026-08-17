Gamla sýslumannshúsið í Vatnsdal var kallað fallegasta hús Íslands á nítjándu öld en var orðið nánast ónýtt fyrir aldarfjórðungi. Þá fékk húnvetnskur húsasmiður ástríðu fyrir því að gera það upp og núna má aftur telja það í röð fegursta húsa.
Í kvöldfréttum Sýnar var farið í Húnaþing að gamla sýslumannshúsinu að Kornsá. Það var byggt árið 1879 og þykir í dag einhver mesta prýði Vatnsdals.
En svo var ekki fyrir aldarfjórðungi en þá var það í niðurníðslu. Þá frétti smiður frá Blönduósi af því að húsið væri falt gegn því skilyrði að það yrði gert upp. Hann heitir Skúli Thoroddsen og tók við húsinu árið 2000. Hér má sjá framhliðina fyrir og eftir breytingu:
„Þetta verður bara strax ástríðufullt áhugamál og ég svona næ að njóta þess að vera hérna bara frá fyrsta degi sko. Næ að koma rafmagni og rennandi vatni á þetta. Og þá er náttúrulega ekkert mál að vera hérna,“ segir Skúli en hér má sjá húsið að utan, fyrir og eftir breytingu:
Húsinu fylgdi sú kvöð að hann yrði að vera búinn að klára það að utan að fullu árið 2005. Hann stóð við það, en taka þurfti sökkulinn undan og steypa nýjan og endurnýja neðsta hluta burðarvirkisins.
„Húsið byggir Lárus Blöndal sýslumaður. Hann hélt hérna mikið rausnarheimili, gerði vel við gesti og gangandi.“
Innviðir eru að miklu leyti upprunalegir, þar á meðal útihurðir og innihurðir, og mikill hluti af gólfum og þiljum sem og stiginn, en innanhússviðgerðum lauk Skúli að mestu árið 2010. Hann segist hafa reynt að elta upprunalega liti.
-En hefurðu fengið opinberan stuðning? Er þetta kannski að megninu bara þín vinna? Blóð, sviti og tár frá þér?
„Já, algjörlega, blóð, sviti og tár frá mér. En ég fékk þó svolítinn stuðning frá því sem þá hét Húsafriðunarnefnd ríkisins. Þannig að það hjálpaði mér. Svona borgaði bensínið fram og til baka.“
Húsið nýtir Skúli núna sem frístundahús fyrir sig og fjölskylduna, jafnt sumar sem vetur, en hann er búsettur í Reykjavík. Hann segist stoltur af útkomunni. Og það er tekið eftir húsinu.
„Óneitanlega vekur það athygli. Og það eru margir sem keyra hægt hérna framhjá, bílaleigubílar og rútur og fólk kemur út og tekur af þessu myndir. Ég er bara ánægður með það.“
-Myndirðu kalla þetta fegursta hús Vatnsdals?
„Hann sagði það, hann Henry Labonne, sem ferðaðist um Ísland hérna fyrir þarsíðustu aldamót, að þetta væri fallegasta hús á Íslandi. Þannig að ég tek mark á honum,“ svarar smiðurinn Skúli en húsið má sjá betur hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Kattarauga nefnist friðlýst tjörn í Vatnsdal í Húnaþingi sem þykir sérstök sökum þess að á henni eru tvær fljótandi eyjar. Þjóðsagan segir að þar sé falin gullkista.
Íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegarbætur með lagningu bundins slitlags á þrettán kílómetra vegarkafla. Vanda þarf sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla.
Hundur á sveitabæ einum í Húnaþingi er orðinn stjarna á netinu. Hann liggur gjarnan á áningarstað við Vatnsdalshóla og bíður eftir ferðamönnum sem streyma að til að fá að klappa honum.