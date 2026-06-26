Nýr matreiðsluþáttur hefur göngu sína á Vísi og Sýn+ næsta þriðjudag. Þættirnir bera heitið Grillað með Sjöfn en þar fær Sjöfn Þórðardóttir fjölmiðlakona til sín gestakokka sem töfra fram girnilega og stundum óvenjulega grillrétti sem flestir ættu þó að ráða við.
„Þetta er mjög litríkur og skemmtilegur hópur sem heimsækir mig, allt frá landsliðskokkum og bakarameisturum til ástríðukokka og samfélagsmiðlastjarna,“ segir Sjöfn. „Ég valdi þennan hóp sjálf og þau voru ekki lengi að segja já við bón minni. Fljótlega fór ég meira að segja að fá skilaboð frá fólki sem vildi endilega koma fram í næstu þáttarröð þannig að það er óhætt að segja að þetta verkefni fari vel af stað.“
Þættirnir verða átta talsins og er hver þáttur um 20 mínútur. Fyrsti gestakokkurinn er Ísak Aron sem var kokkur ársins 2026 og er fyrirliði íslenska kokkalandsliðsins. Aðrir gestakokkar eru Snædís Xyza Mae Jónsdóttir stjörnukokkur og yfirkokkur á Fröken Reykjavík, Rakel María hlaupadrottning, Axel Þorsteinsson bakarameistari og konditor hjá Hygge bakarí, Ragna Björg súrdeigsbrauðsdrottning, Hugi Rafn landsliðskokkur, Adam Helgason samfélagsmiðlastjarna og Ívar Örn, best þekktur sem Helvítis kokkurinn.
Sjöfn segist hafa viljað búa til matreiðsluþætti þar sem boðið er upp á þægilegar uppskriftir sem flestir ættu að geta ráðið við. „Þetta verða líka mjög fjölbreyttar uppskriftir. Við grillum forrétti, aðalrétti og eftirrétti og svo líka meðlætið. Alls konar sjávarfang kemur við sögu, gott kjöt, salat og ávextir svo eitthvað sé nefnt. Ég get lofað því að áhorfendur eiga eftir að fá fjölda skemmtilegra hugmynda yfir þessum þáttum enda er hægt að gera svo margt nýstárlegt og bragðgott á grillinu.“
Sjöfn hefur komið víða við þegar kemur að umfjöllun um mat og matargerð. Hún stjórnaði sjónvarpsþættinum Matur og heimili á Hringbraut um fimm ára skeið þar sem hún heimsótti m.a. matarfrumkvöðla víða um land og ýmsa veitingastaði. „Þetta var rosalega skemmtilegur tími og það var svo gaman að sjá hvað alls konar fólk víða um land er að gera spennandi hluti þegar kemur að matargerð og framleiðslu. Það leynast svo sannarlega ýmsir leyndardómar víða um land.“
Síðan var Sjöfn umsjónarmaður matarvefs Mbl.is í um það bil þrjú ár. „Svo hef ég líka ritstýrt ýmsum matreiðslubókum, til að mynda Steikarbók Óskars Finnssonar og fyrstu matreiðslubók Gabríels Kristins Bjarnasonar, matreiðslumanns og landsliðskokks, sem ber heitið Þetta verður veisla. Svo eru fleiri bækur í undirbúningi.“
Hefur þú alltaf haft mikinn áhuga á matargerð?
Já, matargerð hefur alltaf átt hug minn allan. Ég hef lengi haft mikla ánægju af því að elda og prófa nýjar hugmyndir. Matargerð tengir okkur líka saman. Hún skapar gæðastundir, bæði við að elda matinn og njóta hans og jafnvel líka að ganga frá eftir matinn. Þetta eru gæðastundir sem hægt er að deila með fjölskyldunni og vinum, matur er manns gaman.“
En hvað ætlar þú að grilla í sumar heima með fjölskyldunni?
„Ég er iðin við að prófa eitthvað nýtt. Mér finnst sérstaklega gaman þessa dagana að grilla góða ribeye steik og bera hana fram með heimagerðri chimichurri sósu og alls kyns útgáfum af grilluðum kartöflum. Mér finnst líka gaman að grilla fisk, til dæmis lúðu eða bleikju eða jafnvel heilan fisk, til að mynda sólkola, og bera fram með kaldri ferskri sósu með sítrónu og hvítlauk svo fátt sé nefnt.
Í eftirrétt finnst mér gott að grilla ávexti og setja síðan yfir þá gott súkkulaði. Svo klikkar hamborgarinn aldrei en það má prófa sig áfram með alls konar skemmtilegar útfærslur, prófa nýjar sósur og gera eitthvað óvenjulegt. Ég grilla oft hamborgara en þeir eru aldrei eins.
Ég er líka búin að fá innblástur fyrir frumlega og ævintýraleg grillrétti hjá gestagrillurum þáttarins sem ég mun án efa leika eftir og setja mitt fingrafar á. Þau heilluðu mig öll upp úr skónum með sínum ómótstæðilegu grillréttum.“