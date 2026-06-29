Lífið samstarf

Myndaveisla: Fjör í Hafnar­firði um helgina

Bylgjan
Fjölskyldu og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar var opnuð um helgina. Bylgjulestin var á svæðinu. 
Fjölskyldu og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar var opnuð um helgina. Bylgjulestin var á svæðinu. 

Bylgjulestin lét sig ekki vanta á opnunarhelgi bæjar- og tónlistarhátíðarinnar Hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn.  Gulli Helga og Jón Axel stýrðu lestinni og fengu til sín góða gesti.

Þeir Gulli Helga og Jón Axel stýrðu lestinni um helgina.Gotti

Lukkkuhjólið snérist að venju og unnu heppnir gestir gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Þá voru Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

  • 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri
  • 11. júlí Kótelettan á Selfossi
  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum

Myndir frá hátíðinni má sjá hér fyrir neðan.

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Bylgjan Bylgjulestin


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