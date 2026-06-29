Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Bylgjan 29. júní 2026 14:17 Fjölskyldu og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar var opnuð um helgina. Bylgjulestin var á svæðinu. Bylgjulestin lét sig ekki vanta á opnunarhelgi bæjar- og tónlistarhátíðarinnar Hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Gulli Helga og Jón Axel stýrðu lestinni og fengu til sín góða gesti. Þeir Gulli Helga og Jón Axel stýrðu lestinni um helgina.Gotti Lukkkuhjólið snérist að venju og unnu heppnir gestir gjafabréf frá N1 , frískandi 7up Pink drykki, Kitkat og áskrift að Sýn+. Þá voru Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld sýnd á svæðinu og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Næstu stopp Bylgulestarinnar: 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Myndir frá hátíðinni má sjá hér fyrir neðan. Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti g Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Gotti Bylgjan Bylgjulestin Mest lesið Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Lífið Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Lífið Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Lífið Synir Britney gengu tískupallinn í París Tíska og hönnun Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Lífið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ Lífið „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Lífið Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Ormsson með sjónvarpsmarkað í beinni útsendingu í kvöld Útivistarfatnaðurinn sem gerir íslenska sumarið betra Díllinn er nýtt app þar sem notendur finna bestu dílana Fiskikóngurinn fagnar stækkun með glæsilegri opnunarhátíð Heather Mills heldur fyrirlestur í Hagkaup Sjá meira