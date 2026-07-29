Vann með fimm poppstjörnum á einni viku

„Stundum held ég að ég sé bara að fara út í venjulegan vinnudag en svo endar kvöldið allt öðruvísi en ég bjóst við,“ segir hin 24 ára gamla Elísabet Guðmundsdóttir sem er búsett í New York og elskar ævintýri borgarinnar. Elísabet hefur búið erlendis stóran hluta ævi sinnar en flutti nítján ára gömul til New York til að stunda nám við hinn virta listaháskóla Parsons.
„Það er alltaf eitthvað að gerast í New York. Hver einasta vika er í raun ólík hinni hjá mér,“ segir Elísabet sem starfar meðal annars þjónn á veitingastaðnum Cafe Mogador í hverfinu Williamsburg í Brooklyn, en hverfið er ansi vinsælt og smart.
Sömuleiðis sér hún um samfélagsmiðlana fyrir íslenska húðvörumerkið Dóttir Skin, tekur að sér verkefni sem stílisti og vinnur stundum sem aðstoðarmaður í kvikmyndaverkefnum. Það er því nóg að gera hjá henni og dagarnir eru ansi fjölbreyttir en hún býr í hverfinu Bushwick sem er sömuleiðis í Brooklyn.
Það eru liðin fimm ár frá því hún flutti í stórborgina og segist Elísabet í raun ekki sjá fyrir sér að flytja þaðan. Blaðamaður ræddi við hana um lífið úti.
Hefurðu búið annars staðar erlendis?
Já, ég hef flutt mjög mikið. Ég fæddist í Miami og flutti svo til Íslands þegar ég var fjögurra ára. Síðan bjó ég um tíma í Þýskalandi og flutti svo til London þegar ég var fjórtán ára. New York er þó klárlega uppáhalds staðurinn minn.
Ég kynntist New York ung að aldri þar sem frænkur mínar búa þar og systir mín bjó þar líka í sex ár. Ég hef því farið endalaust í heimsóknir þangað í gegnum tíðina.
Hvernig er daglegt líf og hversdagsleikinn úti hjá þér?
Daglegt líf er frekar kaotískt þessa dagana. Ég útskrifaðist úr Parsons með gráðu í tísku-viðskiptum (Strategic Design and Management) á síðasta ári og er enn að finna út úr því nákvæmlega hvað ég vil gera næst.
Engin vika er eins og oft veit ég ekki fyrr en sama dag hvað verður á dagskránni. Það er svolítið það sem ég elska við New York, maður veit aldrei hvað kemur upp.
Hvað er skemmtilegast við lífið úti?
Ég elska hvað New York er ótrúlega handahófskennd. Maður veit aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér. Stundum held ég að ég sé bara að fara út í venjulegan vinnudag, en svo endar kvöldið allt öðruvísi en ég bjóst við.
Ég hef til dæmis farið beint úr vinnunni á VIP-svæði á Madonnu-tónleikum og lent í alls konar óvæntum ævintýrum með vinum mínum. Það er eiginlega það sem ég elska mest við borgina.
En mest krefjandi?
Það er klárlega að vera langt frá fjölskyldunni minni og evrópskri menningu. Það tók mig líka smá tíma að venjast amerískri menningu og því hvernig fólk hugsar og lifir. Líka að fá ekki íslenskt nammi eða bragðaref. Það er mjög erfitt fyrir mig!
Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til?
Það sem stendur mest upp úr er hvað ég hef upplifað ótrúlega margt á stuttum tíma. Þegar ég flutti út var ég bara nítján ára og þekkti eiginlega engan. Núna er ég komin með frábæran vinahóp og hef fengið tækifæri sem ég hefði aldrei getað ímyndað mér.
Til dæmis vann ég nýlega með fimm poppstjörnum á einni viku sem aðstoðarmaður á setti (e. Production Assistant). New York hefur opnað ótrúlega margar dyr fyrir mig.
Hvaða hverfi er í uppáhaldi og af hverju?
Ég held að Lower East Side sé uppáhalds hverfið mitt. Þar er svo mikið líf, fullt af litlum búðum, kaffihúsum og börum og mér finnst stemningin þar svo skemmtileg.
Uppáhalds kaffihús og veitingastaður úti?
Uppáhalds kaffihúsið mitt er klárlega Kijitora. Þau eru með besta matcha í New York, sérstaklega jarðarberja-matcha. Ef ég þarf að velja veitingastaði eru Kiki’s og Roberta’s í toppsætunum. Kiki’s er líklega númer eitt hjá mér. Þetta er grískur veitingastaður í Lower East Side sem er í gömlu prentsmiðjuhúsnæði. Maturinn er ótrúlega góður og stemningin frábær.
Hvernig er draumadagur fyrir þig úti?
Það er heitur sumardagur, ég hitti vini mína og við byrjum á bröns, löbbum um borgina, kíkjum í búðir, stoppum á kaffihúsum og endum ábyggilega á bar. Svo sækjum við vini á leiðinni og bætum í hópinn. Bara engin plön og sjáum hvert dagurinn leiðir okkur. Ég elska vini mína klárlega mjög mikið eins og heyrist!
Hefurðu fundið fyrir heimþrá?
Já og nei. Ég er mjög heppin að eiga frænkur í New York sem hjálpa mér mikið og ég fæ útrás fyrir heimþrána með þeim. Ég fæ samt oftast mesta heimþrá þegar ég fer til Íslands og þarf svo að fara aftur út. Mér líður þó svo vel í New York að ég sé mig ekki flytja heim á næstunni.
Hvað er framundan?
Það er mjög góð spurning og ég veit eiginlega ekki alveg svarið. Ég er að vinna að ýmsum verkefnum með vinum mínum og tek þeim tækifærum sem koma. Í New York veit maður aldrei hvern maður hittir eða hvaða dyr geta opnast, þannig að ég er bara spennt að sjá hvað gerist næst.
Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti?
Kannski hve margir Bandaríkjamenn vita lítið um Evrópu. Mjög random, en mér líður eins og ég sé alltaf að kenna vinum mínum eitthvað. Ég lendi oft í því að þurfa að útskýra alls konar hluti um Ísland eða Evrópu sem mér finnst alveg sjálfsagðir. Það kemur mér enn á óvart.
Hefurðu lent í einhverju steiktu eða fyndnu úti?
Já, ég lendi stundum í því að heyra fólk tala íslensku þegar ég er í vinnunni. Ég þori yfirleitt ekki að segja neitt fyrst, en svo læt ég loksins vaða. Þau eru alltaf í sjokki því ég hljóma mjög amerísk þegar ég tala ensku og þau búast ekkert við því að ég sé íslensk. Svo endar þetta yfirleitt á því að þau þekkja frænkur mínar eða einhvern sem ég þekki. Heimurinn er svo lítill.
Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig?
Ég held að ég verði úti í nokkuð langan tíma. Eins og staðan er núna kallar Ísland ekkert í mig. Mér líður ótrúlega vel í New York og finnst ég eiga margt eftir þar. En maður veit auðvitað aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér.