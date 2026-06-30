Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir SÝN 30. júní 2026 13:27 Ísak Aron Jóhannsson, fyrirliði íslenska kokkalandsliðsins og Kokkur ársins 2026 er fyrsti gestur Sjafnar Þórðardóttur í grillþættinum Grillað með Sjöfn. Myndir/Hallur Karlsson. Grillsumarið er hafið og ilmurinn af grilluðum kræsingum er í loftinu. Fyrsti þátturinn af Grillað með Sjöfn Þórðar er kominn í loftið en fyrsti gestur þáttarins er Ísak Aron Jóhannsson, fyrirliði íslenska kokkalandsliðsins og Kokkur ársins 2026. Ísak grillar Miðjarðarhafssteinbít ásamt grilluðum kúrbít og tómötum með panoettu gremolata í forrétt. Síðan býður Ísak upp á grillað lamba prime, brokkolíni, kartöflur og lauk sem hann ber fram með wasabi- og rauðvínsgljáa. Þvílík snilld að læra af Ísaki þegar grilla skal fisk án þess að það klikki. Hann gerir það listavel og tekur örskamma stund í verkið. Líka frábært að geta gert allt á grillinu, forréttinn, aðalréttinn og meðlætið. Lambakjötið bráðnaði í munni og þessi wasabi- og rauðvínsgljái býður upp á ævintýraferð fyrir bragðlaukana. Þegar grillað skal er gott að kunna nokkur trix, þá getur þetta ekki klikkað. Ísak ljóstrar upp nokkrum góðum ráðum fyrir næsta grillpartí sem allir eiga að geta leikið eftir. Til vinstri er forrétturinn sem er Miðjarðarhafssteinbítur ásamt grilluðum kúrbít og tómötum með panoettu gremolata. Til hliðar er aðalrétturinn sem er grillað lamba prime, brokkolíni, kartöflur og laukur með wasabi- og rauðvínsgljáa. Þættirnir fara í loftið á þriðjudögum á Vísi og Sýn+. Allar uppskriftir í þáttunum miðast við fjóra og allt hráefni fæst í verslunum Krónunnar. Miðjarðarhafssteinbítur ásamt grilluðum kúrbít og tómötum með Pancettu-gremolata Grillaður Miðjarðarhafssteinbítur 2 pk. Miðjarðarhafsmarineraður steinbítur Olía Salt Aðferð: Dreifið smá olíu á steinbítinn eftir smekk og leggið hann á funheitt grill. Stráið örlítið af salti og á hvora hlið. Grillið steinbítinn á hvorri hlið í 2-3 mínútur, það fer eftir þykkt hversu mikinn tíma þarf. Leyfið fiskunum að hvíla í 3 mínútur. Grillaður kúrbítur og kirsuberjatómatar 6 kúrbítar, litlir 6 kirsuberjatómatar 1 pk. pak choy-blanda Salt eftir smekk Olía eftir smekk Aðferð: Skerið kúrbíta og kirsuberjatómata til helminga. Veltið hvoru tveggja upp úr salti og olíu. Grillið á hvorri hlið í 2 mínútur. Setjið á disk og skreytið með pak choy-blöndu. Pancetta gremolata 30 g fersk steinselja 1 sítróna 1 pk. citterio smoked pancetta cubes 100 ml ólífuolía Sjávarsalt eftir smekk Aðferð: Saxið steinselju mjög fínt og setjið í skál ásamt ólífuolíu. Rífið börk af sítrónu, skvettið safanum úr og bætið við. Steikið pancettubita á grillpönnu við miðlungshita og bætið því einnig við. Bætið við sjávarsalti eftir smekk og smakkið til ef það vantar meiri sítrónusafa og/eða meira salt. Grillað lamba prime 4 lamba prime 40 g smjör 4 ferskar timian greinar 1 vakúmpoki Salt eftir smekk Aðferð: Þerrið lamba prime með eldhúspappír og setjið í vakúmpoka ásamt smjöri og fersku timían. Vakúmpakkið pokann. Setjið í sous vide-bað á 56°C hita í 2 klukkustundir. Fjarlægið lambaprime-in úr pokanum og stráið salti yfir allar hliðar. Grillið á funheitu grilli þar til lambið er vel brúnað. Leyfið lambinu að hvíla í 5 mínútur og skerið síðan í sneiðar. Wasabi og rauðvínsgljái 1 krukka rauðvínssósa frá Sælkerabúðinni 1 krukka wasabi-smjör (Nordic Wasabi) Aðferð: Setjið rauðvínssósu í pott og náið upp að suðu. Bætið við heilli krukku af wasabi-smjöri smátt og smátt saman við sósuna og pískið saman við allan tímann. Grillað brokkolíni 8 brokkolínistönglar Olía eftir smekk Salt eftir smekk Aðferð: Veltið brokkolíninu upp úr olíu og salti. Grillið brokkolínið á funheitu grilli í 1 mínútu á hverri hlið. Hundurinn Spori er í pössun hjá Sjöfn þessa dagana og fékk að smakka á lambakjötinu. Grillaðar kartöflur og laukur 4 laukar 10 gullauga kartöflur Hunang eftir smekk Smjör eftir smekk Olía eftir smekk Salt eftir smekk Aðferð: Setjið lauk í hýðinu á miðlungsheitt grill og leyfið honum að grillast þar í u.þ.b. 45 mínútur. Sjóðið kartöflur í vatni ásamt salti. Leyfið kartöflum og lauk að hvíla þar til hægt er að skræla þau bæði án þess að þið brennið ykkur. Skerið kartöflur og lauk til helminga og veltið upp úr olíu og salti. Grillið á grillpönnu í u.þ.b. 2 mínútur á hvorri hlið. Setjið smjör á kartöflurnar og leyfið því að bráðna með. Setjið smá hunang með lauknum og stráið síðan sjávarsalti yfir kartöflurnar og laukinn. 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