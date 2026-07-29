Fjórar konur stíga fram í nýrri heimildarmynd BBC um Jared Leto og saka leikarann um að hafa framið refsiverð brot gegn sér þegar þær voru táningar. Fleiri greina frá því að hafa fengið undarleg og oft kynferðisleg símtöl frá Leto þegar þær voru yngri.
Leto, sem vakti fyrst athygli fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum My So-Called Life og vann síðar til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í kvikmyndinni Dallas Buyers Club, hefur ítrekað verið ásakaður um óeðlilegan áhuga á stúlkum undir lögaldri.
Ásakanirnar komust síðast í hámæli í fyrra, eftir að plötusnúðurinn Allie Teilz greindi frá því að leikarinn hefði brotið gegn sér þegar hún var sautján ára.
Rætt var við tíu konur við gerð heimildarmyndarinnar Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. Allar eiga það sameiginlegt að hafa komist í kynni við Leto á árunum 2002 til 2016. Þá var einnig rætt við einstaklinga sem störfuðu fyrir hljómsveit Leto, Thirty Seconds to Mars, sem lýsa því hvernig þeir voru fengnir til að „útvega“ ungar konur til að koma baksviðs eftir tónleika.
Leto er meðal annars ásakaður um að hafa nauðgað sautján ára stúlku, ráðist á aðra sautján ára inni á baðherbergi á móteli og hótað nítján ára konu á hótelherbergi. Þá segir ein konan að Leto hafi áreitt hana með kynferðislegum símtölum þegar hún var sextán ára.
Samkvæmt BBC hafa margar kvennanna getað stutt mál sitt með gögnum og vitnisburðum fjölskyldumeðlima og vina.
Leto hefur ekki svarað fyrirspurnum BBC.