Bylgjulestin verður á opnunarhelgi bæjar- og tónlistarhátíðarinnar Hjarta Hafnarfjarðar á morgun laugardag en hátíðin hófst formlega í gær fimmtudag. Bylgjulestin verður í beinni útsendingu á laugardag milli kl. 12 og 16 og að þessu sinni eru lestarstjórarnir engir aðrir en tvíeykið góðkunna Gulli Helga og Jón Axel sem fá góða gesti í heimsókn.
Bylgjan býður upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1 verða í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria rafmótorhjól og IKAMPER tjöld eru til sýnis og Samgöngustofa mun fjalla um umferðaröryggi.
Blaðrarinn mætir á svæðið og boðið er upp á andlitsmálningu. Eva Ruza sér um fjölskyldu bingó og boðið verður upp á krakkadiskó og margt fleira.
Þetta er tíunda árið sem Hjarta Hafnarfjarðar er haldin og hefur hátíðin stækkað með hverju árinu. Eins og fyrr segir er opnunarhelgin þessa helgina og svo heldur hún áfram næstu fimm helgar. Ókeypis er inn á útisvæðið þar sem boðið er upp á fjölbreytta dagskrá en einnig verður boðið upp á fjölda tónleika og uppistand í Bæjarbíói.
Á morgun laugardag verður Eva Ruza með celebrity PopQuiz kl. 17-19 og Úlfur Úlfur og Kristmundur Axel taka lagið í Bylgjutjaldinu kl. 19.45.
Dagskrá næstu vikna má finna á vef Bæjarbíós.
Næstu stopp Bylgulestarinnar:
3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri
11. júlí Kótelettan á Selfossi
18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum