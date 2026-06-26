Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Orion tannviðgerðir og 26. júní 2026 10:26 Alexander Aron og Valþór Örn eru eigendur Orion tannlæknastofunnar á Íslandi. Það hefur verið nóg að gera hjá Orion tannviðgerðum undanfarin ár. Fyrirtækið, sem rekur tannlæknastofur bæði í Reykjavík og Búdapest, hefur byggt upp öfluga þjónustu fyrir Íslendinga sem vilja fá tannlæknaþjónustu á hagstæðu verði án þess að gefa afslátt af gæðum. Nú eru fram undan stór tímamót þegar stofan í Búdapest flytur í nýtt og mun stærra húsnæði á jarðhæð fimm stjörnu hótels við bakka Dónár. „Þetta er breyting sem við höfum unnið að í langan tíma og við erum gríðarlega spennt fyrir,“ segir Valþór Sverrisson, einn eigenda og framkvæmdastjóri Orion tannviðgerða. Nýja tannlæknastofan verður staðsett á neðstu hæð hótelsins og mun færa bæði viðskiptavinum og starfsfólki fyrirtækisins aukin þægindi. „Við erum mest sótta tannlæknastofan í Ungverjalandi af Íslendingum og það sem ég vil leggja mesta áherslu á eru þægindin sem þessi flutningur skapar. Þegar fólk kemur í stærri aðgerðir, til dæmis til að láta fjarlægja margar tennur eða fara í umfangsmikla enduruppbyggingu, skiptir miklu máli að geta farið beint upp á herbergi eftir meðferð. Núna getur fólk einfaldlega tekið lyftuna upp á hótelherbergið sitt í stað þess að þurfa að ferðast á milli staða eftir aðgerð.“ Þessar vikurnar standa yfir framkvæmdir vegna nýju stofunnar. Mikill vöxtur kallaði á stærra húsnæði Valþór segir að plássleysi hafi verið stærsta áskorunin síðustu misseri. „Það hefur verið brjálað mikið að gera hjá okkur síðustu þrjú árin. Núverandi stofa er einfaldlega orðin of lítil. Við höfum þurft að bóka fólk marga mánuði fram í tímann og stundum höfum við ekki getað tekið á móti öllum sem vilja koma.“ Starfsfólk Orion tannviðgerða í Búdapest. Það sé því ekki aðeins staðsetningin sem breytist heldur einnig afkastagetan. „Við erum að fara úr þremur meðferðarherbergjum í níu. Það mun breyta gríðarlega miklu fyrir okkur. Hingað til hefur starfsemin að hluta til takmarkast af því að það voru einfaldlega ekki næg herbergi til að sinna öllum verkefnum samtímis.“ Nýja stofan verður um 350 fermetrar að stærð og staðsett á einum vinsælasta stað borgarinnar. „Hótelið stendur við Dóná og það er stutt í veitingastaði, verslanir og alla þjónustu. Ef fólk vill njóta borgarinnar á milli tíma getur það nánast stigið út úr herberginu sínu og farið beint í siglingu á Dóná frá bryggjunni fyrir framan hótelið.“ Hjálpa viðskiptavinum frá upphafi til enda Þrátt fyrir að margir þekki Orion fyrir þjónustuna í Búdapest leggur Valþór áherslu á að ferðalagið hefjist yfirleitt hér heima á Íslandi. „Það sem gerir okkur sérstök er að fólk kemur fyrst til okkar í Ármúla í Reykjavík. Þar fær það skoðun, þrívíddarmyndatöku og nákvæma meðferðaráætlun án skuldbindinga. Við sýnum síðan bæði kostnað hér heima og í Búdapest svo fólk geti tekið upplýsta ákvörðun.“ Að hans sögn sparar það viðskiptavinum bæði tíma og fyrirhöfn. „Í dag krefjast Sjúkratryggingar Íslands þess að fólk sæki um endurgreiðslu áður en farið er í meðferð erlendis. Ef fólk fer á aðra stofu erlendis þarf það oft fyrst að ferðast út til að fá myndir og meðferðaráætlun, koma heim aftur og bíða eftir afgreiðslu umsóknar. Við sjáum hins vegar um allt þetta ferli fyrir okkar viðskiptavini hér á Íslandi.“ Orion aðstoðar einnig við ýmis praktísk atriði í tengslum við ferðina. „Flestir bóka flugið sjálfir en við hjálpum til með allt hitt. Viðskiptavinir okkar fá mjög hagstætt verð á hótelinu þar sem við erum staðsett og við leiðbeinum þeim í gegnum allt ferlið. Markmiðið er að gera þetta eins einfalt og mögulegt er.“ Sama teymi, meiri möguleikar Þótt nýja húsnæðið sé mun stærra segir Valþór að fyrirtækið ætli sér ekki að missa þann persónulega karakter sem hefur einkennt starfsemina. „Við teljum að velgengni okkar byggist fyrst og fremst á fólkinu sem starfar hjá okkur. Við höfum byggt upp öflugt teymi í gegnum árin og ætlum að halda áfram að vinna á sama hátt. Það er ekki markmiðið að verða endilega stærst heldur að geta þjónustað fleiri án þess að fórna gæðunum.“ Hann segir að reynsla starfsfólksins skipti þar miklu máli. „Við þekkjum íslenska markaðinn mjög vel og vitum hvað viðskiptavinir okkar vilja og hvernig best er að þjónusta þá. Það er lykillinn að því trausti sem hefur byggst upp í gegnum árin.“ Með fleiri meðferðarherbergjum skapast þó tækifæri til að nýta tímann betur. „Á gamla staðnum gat starfsemin nánast stöðvast þegar stórar hópferðir voru í gangi. Nú getum við verið með tannútdrætti í nokkrum herbergjum, hreinsanir í öðrum og aðrar meðferðir samhliða. Þetta gefur okkur allt aðra möguleika.“ Sérhæfing í tannplöntum og postulínskrónum Orion tannviðgerðir hafa sérhæft sig í tannplöntum og postulínskrónum og leggja áherslu á að nota eingöngu hágæða efni. „Margir vita ekki að það er hægt að spara 50-70 prósent með því að fara í meðferð í Búdapest og fá sambærileg gæði og víða annars staðar. En jafnvel þeir sem vilja fá meðferðina hér heima finna oft hagstæðari verð hjá okkur en almennt gerist.“ Valþór segir að markmiðið hafi alltaf verið að gera góða tannlæknaþjónustu aðgengilegri. „Tannheilsa er gríðarlega mikilvæg og það þarf ekki að kosta annan handlegginn að fá fallegt bros. Við erum ekki bara að laga tennur heldur erum oft að breyta lífi fólks. Þegar fólk getur brosað aftur af öryggi hefur það áhrif á sjálfstraust, líðan og daglegt líf.“ Með nýju húsnæði á einum glæsilegasta stað í Búdapest telja stjórnendur Orion að fyrirtækið sé vel í stakk búið fyrir næsta kafla. „Þetta snýst um að bæta upplifunina fyrir viðskiptavinina okkar og skapa enn betri aðstæður fyrir starfsfólkið. Við höfum beðið lengi eftir þessu tækifæri og hlökkum mikið til að taka á móti fólki í nýju stofunni,“ segir Valþór að lokum. Hægt er að bóka skoðun á stofunni í Ármúla á www.tannvidgerdir.is eða í síma 546-5577. Nánari upplýsingum má óska eftir gegnum netfangið Orion@tannvidgerdir.is. 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