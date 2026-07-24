Kristinn Freyr Sigurðsson er genginn í raðir Aftureldingar frá Val. Mosfellingar hafa gengið frá kaupunum á þessum reynslumikla leikmanni.
Kristinn lék fyrst með Val sumarið 2012 en hann kom til liðsins frá Fjölni. Síðan þá hefur hann leikið með Val ef frá er talið eitt ár í atvinnumennsku í Svíþjóð og eitt tímabil með FH.
Kristinn varð tvisvar sinnum Íslandsmeistari og tvisvar sinnum bikarmeistari með Val og var valinn leikmaður ársins 2016.
Kristinn, sem er 34 ára, hefur ekkert leikið með Val í sumar en hann hefur glímt við meiðsli.
Kristinn er ekki ókunnugur Aftureldingu en hann var í yngri flokkum félagsins, áður en hann fór í Fjölni.
Afturelding er á toppi Lengjudeildar karla og á þriðjudaginn komst liðið í fyrsta sinn í bikarúrslit eftir sigur á Fylki í vítaspyrnukeppni.
Næsti leikur Aftureldingar er gegn Þrótti í Laugardalnum á miðvikudaginn kemur.