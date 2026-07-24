Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Samúel Karl Ólason skrifar 24. júlí 2026 14:50 Kínverskum fiskiskipum siglt á miðin. Getty/Costfoto, NurPhoto Hópur bandarískra þingmanna hefur farið fram á við ríkisstjórn Donalds Trump að refsiaðgerðum verði beitt til að reyna að stöðva umfangsmiklar og oft ólöglegar veiðar Kínverja sem kallaðar eru „vistmorð“. Peningar sem áttu að fara í eftirlit með þessum veiðum fóru í allt annað. Hið „stóra og fallega“ fjárlagafrumvarp sem Repúblikanar samþykktu á þingi í fyrra innihélt um 170 milljóna dala fjárveitingu til eftirlits með ólöglegum fiskiskipaflotum Kínverja víða um heim. Ríkisstjórn Donalds Trump varði peningunum þó í aukna öryggisgæslu við heimsmeistaramótið, hátíðarhöld vegna 250 ára afmælis Bandaríkjanna og aðra viðburði. Peningarnir fóru til Heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna (DHS) og áttu að fara í verkefni sem gengur út á það að hafa eftirlit með stærðarinnar fiskiflotum frá Kína. Kínverjar hafa verið sakaðir um að nota þessi skip í þúsundatali til að veiða, oft á ólöglegum stöðum, fisk í svo miklu magni að þeir ógna fiskistofnum fjarri ströndum Kína. Afli skipanna er fluttur í móðurskip sem koma honum til hafnar í Kína og flotunum fylgja olíuskip, önnur birgðaskip og jafnvel spítalaskip. Veiðarnar eru því stanslausar. Ted Cruz, öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins, sagði í samtali við Punchbowl News að hann hefði viljað styrkja þetta verkefni en því miður hefðu fjármunirnir farið annað. Hann vildi ekki staðfesta í hvað peningarnir hefðu farið en aðrir heimildarmenn miðilsins sögðu þá hafa farið í áðurnefnda öryggisgæslu og viðburði. Peningunum var að mestu varið í drónavarnir, eða um 155 milljónum af 170. Bandaríska strandgæslan fékk rest. Cruz og aðrir þingmenn úr báðum flokkum þingsins sendu Scott Bessent, fjármálaráðherra í ríkisstjórn Trumps, bréf í gær þar sem farið var fram á það að refsiaðgerðum yrði beitt gegn 29 skipum sem Kínverjar nota til að styðja rekstur þessara fiskiskipaflota. Þingmennirnir segja að slíkar aðgerðir myndu gera Kínverjum mun erfiðara að gera út þessa flota. Áætlaður fjöldi skipanna í þessum flota hefur um árabil verið á reiki. Í bréfi þingmannanna segir að þau séu frá tvö til sextán þúsund talsins og er umfangsmiklum veiðum flotanna líkt við „vistmorð“. Þá segir í bréfinu að veiðarnar séu framkvæmdar með miklum brotum á mannréttindum þeirra sem að þeim koma. Ennfremur segir þar að flotinn á milli áranna 2022 og 2024 hafi staðið fyrir um 44 prósentum af veiðum í öllum heiminum og hann hefði verið notaður við veiðar í lögsögu níutíu ríkja. „Kínversk skip eru reglulega gómuð við að drepa hundruð dýra í útrýmingarhættu og ólöglega veitt hákarla, hvali og höfrunga. Þau hafa eyðilagt þúsundir ekra kóralrifa.“ Þingmennirnir halda því einnig fram að í flotunum sé notast við þrælkun og starfsmönnum sé reglulega misþyrmt líkamlega og þeir fái ekki greidd laun svo árum skipti. Þeir segja fiskiskipin svo mörg að erfitt sé að reyna að stöðva þau. Hins vegar gildi það ekki um móðurskipin og birgðaskipin sem notuð eru til að flytja aflann til Kína og styðja flotann. Þessi skip þurfi aðgengi að höfnum og viðskiptavinum um allan heim, séu í takmörkuðum fjölda. Með því að beita þau refsiaðgerðum væri mögulegt að draga verulega úr umfangi veiðanna. 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