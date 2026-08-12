Leavitt hættir hjá Trump

Karoline Leavitt, talskona Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, mun láta af störfum í lok mánaðarins. Hún er 28 ára gömul og því yngsta talskona Hvíta hússins í sögu Bandaríkjanna, og hefur verið náinn ráðgjafi Trumps. Leavitt mun áfram ráðleggja Trump og Repúblikönum hvað varðar MAGA-hreyfingu forsetans.
Trump segir hana vera einn af bestu talsmönnum Hvíta hússins.
Í yfirlýsingu segist hún vera að hætta til að verja meiri tíma með ungum börnum sínum. Hún eignaðist dóttur, sitt annað barn, í maí og sneri nýverið úr fæðingarorlofi. Leavitt gekk til liðs við Trump árið 2024 og kom að forsetaframboði hans, áður en hún varð talskona hans bæði fyrir og eftir embættistöku.
Hún hefur sinnt starfinu í um eitt og hálft ár en á þeim tíma hafa umfangsmiklar breytingar verið gerðar á því hvaða blaðamenn fá aðgang að Hvíta húsinu. Þeir voru áður valdir af samtökum blaðamanna í Washington og skiptust á að starfa í Hvíta húsinu, svo flestir fengju jafnan aðgang.
Í forsetatíð Trumps hefur ríkisstjórnin valið sérstaklega stóran hluta þeirra blaðamanna sem fá aðgang að Hvíta húsinu og eru þeir flestir mjög hliðhollir forsetanum. Margir þeirra hafa haldið úti hlaðvörp og litla miðla.
Eins og fram kemur í grein Reuters hafa einhverjir litið á þetta sem viðurkenningu á breyttu landslagi fjölmiðla en aðrir segja þetta leið Trump-liða til að refsa hefðbundnum fjölmiðlum og verðlauna þá sem taldir eru hliðhollir ríkisstjórninni.
Á fyrra kjörtímabili sínu fór Trump gegnum marga talsmenn. Leavitt er sögð hafa náð góðri tengingu við Trump og hún endurómaði ítrekað ósannindi hans og viðhorf í garð fjölmiðla, sem vakti lukku hjá forsetanum. Samkvæmt frétt New York Times varð hún einn af hans dyggustu stuðningsmönnum og verjendum.
Trump hét því einu sinni að hann myndi aldrei reka hana úr starfi.
Í færslu sem hann skrifaði á Truth Social segist Trump skilja ákvörðun Leavitt og virða hana. Hann segir að hún verði áframeinn af helstu ráðgjöfum hans og áhrifamikil innan Repúblikanaflokksins.
Sjálf segist Leavitt hafa fundið fyrir því þegar hún sneri aftur úr fæðingarorlofi í síðasta mánuði að hún gæti ekki bæði verið talskona Hvíta húsins og sú móðir sem hún vill vera.
Í færslu á X (áður Twitter) sagði hún einnig að Bandaríkin stæðu frammi fyrir einstaklega mikilli ógn í formi Demókrataflokksins, fyrir komandi þingkosningar. Demókratar vildu rústa öllu sem væri gott við Bandaríkin.
Hún sagðist ætla að taka þátt í baráttunni gegn Demókrötum.
Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026
Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn
Donald Trump segir ekkert til í fréttum af tómum hillum í vopnabúrum Bandaríkjanna vegna stríðsins gegn Íran. Í sama mund segir hann að verið sé að elta uppi heimildarmenn fjölmiðla sem hafa sagt frá hinum meinta skorti. Þeim verði refsað fyrir að leka yfirlýsingum sem Trump setur til jafns við landráð.