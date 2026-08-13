Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Jón Þór Stefánsson skrifar 13. ágúst 2026 10:33 Mynd frá flugvellinum í gær. Vísir Ansi löng röð hefur myndast í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í morgun. Talið er að fjöldi ferðalanga sem kom hingað til lands til að bera almyrkva á sólu augum í gær, sé nú á leið úr landi. Um er að ræða raðir lengri en elstu menn muna, segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, í samtali við fréttastofu. Hann segir þó að allar stöðvar á flugvellinum voru mannaðar og auka starfsfólk hafi verið kallað út. Og að þrátt fyrir þessa löngu röð, virðist hún ganga nokkuð smurt fyrir sig. Áttu myndir frá vettvangi? Sendu okkur fréttaskot. „Mér skilst að röðin gangi nokkuð skilmerkilega fyrir sig, og kerfisbundið, þó hún sé vissulega löng,“ segir Guðjón. Hann tekur fram að hann viti ekki hversu langur biðtíminn er. „Samkvæmt mínum upplýsingum hefur fólk almennt verið yfirvegað og rólegt í röðinni. Einhver sagði við mig að það virtist sem fólk hefði jafnvel gert ráð fyrir að það myndu myndast langar raðir,“ segir Guðjón. „Þetta hefur allt gengið vel þó fólk bregði vafalaust við það að sjá svona langa röð hjá okkur.“ Að sögn Guðjóns má gera ráð fyrir því að önnur eins röð verði aftur á morgun. Keflavíkurflugvöllur Isavia Almyrkvi 12. ágúst 2026 Mest lesið Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Erlent Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Innlent Fleiri fréttir Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Vegfarendur gefi sér góðan tíma til ferðalaga í dag Tveir handteknir í tengslum við heimilisofbeldi Vaktin: Almyrkvi á sólu á Íslandi Ferðamenn koma til að spyrja eftir hundinum Maðurinn fundinn Sjá meira