Innlent

Sól­myrkvaröðin á Kefla­víkur­flug­velli lengri en elstu menn muna

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá flugvellinum í gær.
Mynd frá flugvellinum í gær. Vísir

Ansi löng röð hefur myndast í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í morgun. Talið er að fjöldi ferðalanga sem kom hingað til lands til að bera almyrkva á sólu augum í gær, sé nú á leið úr landi.

Um er að ræða raðir lengri en elstu menn muna, segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, í samtali við fréttastofu. Hann segir þó að allar stöðvar á flugvellinum voru mannaðar og auka starfsfólk hafi verið kallað út.

Og að þrátt fyrir þessa löngu röð, virðist hún ganga nokkuð smurt fyrir sig.

„Mér skilst að röðin gangi nokkuð skilmerkilega fyrir sig, og kerfisbundið, þó hún sé vissulega löng,“ segir Guðjón.

Hann tekur fram að hann viti ekki hversu langur biðtíminn er.

„Samkvæmt mínum upplýsingum hefur fólk almennt verið yfirvegað og rólegt í röðinni. Einhver sagði við mig að það virtist sem fólk hefði jafnvel gert ráð fyrir að það myndu myndast langar raðir,“ segir Guðjón.

„Þetta hefur allt gengið vel þó fólk bregði vafalaust við það að sjá svona langa röð hjá okkur.“

Að sögn Guðjóns má gera ráð fyrir því að önnur eins röð verði aftur á morgun.

Keflavíkurflugvöllur Isavia Almyrkvi 12. ágúst 2026

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