Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Samúel Karl Ólason skrifar 13. ágúst 2026 22:02 Bandarískir hermenn á æfingunni Combined Resolve í Þýskalandi í vor. Bandaríski herinn/Jamie Robinson Bandarískir hermenn í Þýskalandi héldu í vor æfingu sem úkraínsk drónasveit tók einnig þátt í. Æfingin fór ekki vel fyrir Bandaríkjamenn en Úkraínumennirnir notuðu dróna til að sigra þá, með nokkuð afgerandi hætti. Æfingin þykir varpa enn meira ljósi á það hvað Bandaríkjamenn og aðrir eru ekki undirbúnir fyrir drónahernað, sem hefur tekið miklum og hröðum breytingum. Samkvæmt frétt Wall Street Journal var umrædd æfing liður í æfingunni Combined Resolve, sem haldin er annað hvert ár, og fór fram í apríl og í maí. Í Þýskalandi tóku um 3.500 bandarískir hermenn frá Texas þátt og var þeirra verkefni að sækja fram gegn annarri bandarískri hersveit og úkraínskri drónasveit sem var með þeim. Hermennirnir frá Texas voru með hefðbundinn búnað sem ætlað er að stöðva dróna með rafrænum truflunum eða skjóta þá niður. Þeirra verkefni var að sækja fram á bryndrekum en úkraínsku hermennirnir eru sagðir hafa fundið þá bandarísku fljótt og sigrað þá með drónum. During the exercise, called Combined Resolve, Ukrainian drone units easily spotted and defeated U.S. troops and armored vehicles on rotation from Fort Hood in Texas, according to people familiar with the events. Scoop w @macdonaldajm @DanMichaelsWSJ https://t.co/L1kFNPi6Fz— Lara Seligman (@laraseligman) August 12, 2026 Notast var bæði við dróna sem hannaðir eru til að varpa sprengjum úr lofti og hraðskreiða sjálfsprengidróna. Úkraínsku hermennirnir eru sagðir hafa sigrað þá bandarísku mjög hratt. Æfingin stóð yfir í um tvær vikur og á þeim tíma mun frammistaða bandarísku hermannanna hafa skánað töluvert en um miðbik æfingarinnar skiptu þeir úkraínsku um lið. Þá aðstoðuðu þeir hermennina frá Texas við að sækja fram. Heimildarmaður WSJ segir að í sambærilegum æfingum hafi hersveitir sem búnar eru nýjustu græjum sem eiga að stöðva dróna staðið sig mun betur. Þessi æfing var haldin um svipað leyti og aðrir úkraínskir hermenn „rústuðu“ hermönnum frá Svíþjóð og öðrum NATO-ríkjum á æfingu á Gotlandi. Svipuð staða var á annarri æfingu sem haldin var í Eystrasaltsríkjunum í vor. Reyna að læra af úkraínskum hermönnum Úkraínskir hermenn hafa öðlast gífurlega mikla reynslu af drónahernaði á undanförnum árum og í kjölfar innrásar Rússa. Drónar spila mjög stóra rullu í stríðinu en langflestir hermenn sem falla á víglínunni um þessar mundir eru vegna dróna, hvort sem þeir eru notaðir til að varpa sprengjum á þá eða þeir verða fyrir sjálfsprengjudrónum. Það er að miklu leyti vegna þess að bæði úkraínskir og rússneskir hermenn eru mjög dreifðir á víglínunni og Rússar notast að mestu við mjög fámenna hópa til að sækja fram og reyna að laumast í gegnum holurnar á vörnum Úkraínumanna. Rússneskur hermaður með dróna í Úkraínu.EPA/Varnarmálaráðuneyti Rússlands Takist þeim það koma þeir sér fyrir og leita að óvinum, sem aðrar sveitir nota svo dróna, stórskotalið eða loftárásir til að reyna að sigra. Þar að auki eru birgðir oft fluttar til þeirra og úkraínskra hermanna á víglínunni með drónum. Tækniþróunin kringum drónahernað hefur verið mjög hröð á víglínunni í Úkraínu, þar sem Rússar og Úkraínumenn keppast um forskot hvor gegn öðrum. Drónar hafa orðið hraðskreiðari og geta flogið lengur. Þá eru þeir stundum búnir gervigreind sem getur tekið við ef stjórnendur þeirra missa sambandið við þá vegna rafrænna truflana. Einnig er gjarnan notast við örþunnar netsnúrur og jafnvel tuga kílómetra langar en ekki er hægt að granda snúrutengdum drónum með rafrænum truflunum. Russia is increasingly employing FPVs and other strike UAS with pixel-lock terminal guidance, including in the Dobropillia direction. This enables operators to accurately strike targets even if the video signal is jammed for the final few hundreds of meters. https://t.co/RrmPfzh9LT— Rob Lee (@RALee85) August 13, 2026 Meðal stjórnenda bandaríska hersins eru sumir sem telja að drónar skipti minna máli fyrir Bandaríkjamenn sökum þess hvernig þeir berjast. Þeir treysta á hreyfihernað og loftárásir en víglínan í Úkraínu hreyfist gífurlega hægt. Æfingin í Þýskalandi þykir vísbending um að þessir menn hafi rangt fyrir sér. Drónar af mörgum gerðum og stærðum skipta sköpum í átökunum í Úkraínu.AP/Dan Bashakov Úkraínumenn hafa einnig mikla reynslu þegar kemur að því að granda langdrægum og hraðskreiðum sjálfsprengjudrónum, sem hafa reynst Bandaríkjamönnum og öðrum í Mið-Austurlöndum erfiðir. Sjá einnig: Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Bandaríkjamenn hafa fengið dróna frá Úkraínumönnum til að æfa sig með og þróa áfram og hafa einnig notað sérstakan varnarbúnað sem þeir fengu frá Úkraínu til að verja hersveitir sínar í Íran. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, Bandaríkjanna, sagði öldungadeildarþingmönnum í vor að hann ætlaði að senda fleiri hermenn til að læra af Úkraínumönnum. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Bandaríkin Þýskaland NATO Hernaður Tengdar fréttir Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Rússar halda enn í það minnsta sextán þúsund úkraínskum borgurum föngnum og er mörgum þeirra haldið við aðstæður sem fara gegn alþjóðasamþykktum. 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Úkraínumenn segjast hafa skotið 98 dróna niður en ekki einustu eldflaug en að minnsta kosti sautján létu lífið í árásinni og tugir eru særðir. 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