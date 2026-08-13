Innlent

„Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Viðtal við Þorgerði Katrínu verður í opinni dagskrá klukkan 18:55.
Viðtal við Þorgerði Katrínu verður í opinni dagskrá klukkan 18:55. vísir/Einar árnason

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, verður til viðtals í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum Sýnar þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umræðu. Viðtalið verður aðgengilegt öllum landsmönnum.

Í viðtalinu segist Þorgerður Katrín ekki ætla að gefa snefil eftir þegar komi að sjávarútvegsmálum. Ísland verði að hafa stjórn á eigin sjávarútvegi.

Fáum þetta á hreint því margir telja að það sé einungis hægt að fá tímabundnar undanþágur frá sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins. Þú munt sem sagt ekki fara fram á neitt annað en ævarandi undanþágur frá reglum Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi?

„Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.“

Ævarandi undanþágur?

„Til skemmri og lengri tíma.“

Þannig það gæti komið fram samningur þar sem við fáum undanþágur í sjávarútvegi en bara til fimmtíu ára?

„Nei Elísabet Inga þú færð mig ekki til að segja já við þessu, kemur ekki til greina.

En á þjóðin ekki rétt á að vita þetta?

„Ég er búin að segja það. Við munum fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum í út af sjávarútvegi og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands þá mun ég segja nei. Hversu skýrt þarf það að vera? Það þýðir ekki að fara í einhvern orðhengilshátt hér.“

„Við munum setja fram okkar ítrustu kröfur þegar kemur að sjávarútvegi og ýmsum öðrum málum. Þær kröfur koma mjög skýrt fram í meirihlutáliti utanríkismálanefndar. Þú þarft ekki bara að heyra það, þetta þarf framkvæmdastjórnin að heyra að okkur er fúlasta alvara þegar kemur að fiskveiðum og ég heyri ekki betur en að framkvæmdastjórnin og ýmis aðildarríki átti sig á því að þetta er risa mál fyrir okkur ef þau vilja okkur inn.“

Allt viðtalið við Þorgerði Katrínu má sjá í Íslandi í dag í kvöld klukkan 18:55, í opinni dagskrá á Sýn og Vísi, strax á eftir kvöldfréttum.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Utanríkismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið