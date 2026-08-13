„Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 13. ágúst 2026 10:00 Viðtal við Þorgerði Katrínu verður í opinni dagskrá klukkan 18:55. vísir/Einar árnason Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, verður til viðtals í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum Sýnar þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umræðu. Viðtalið verður aðgengilegt öllum landsmönnum. Í viðtalinu segist Þorgerður Katrín ekki ætla að gefa snefil eftir þegar komi að sjávarútvegsmálum. Ísland verði að hafa stjórn á eigin sjávarútvegi. Fáum þetta á hreint því margir telja að það sé einungis hægt að fá tímabundnar undanþágur frá sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins. Þú munt sem sagt ekki fara fram á neitt annað en ævarandi undanþágur frá reglum Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi? „Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.“ Ævarandi undanþágur? „Til skemmri og lengri tíma.“ Þannig það gæti komið fram samningur þar sem við fáum undanþágur í sjávarútvegi en bara til fimmtíu ára? „Nei Elísabet Inga þú færð mig ekki til að segja já við þessu, kemur ekki til greina. En á þjóðin ekki rétt á að vita þetta? „Ég er búin að segja það. Við munum fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum í út af sjávarútvegi og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands þá mun ég segja nei. Hversu skýrt þarf það að vera? Það þýðir ekki að fara í einhvern orðhengilshátt hér.“ „Við munum setja fram okkar ítrustu kröfur þegar kemur að sjávarútvegi og ýmsum öðrum málum. Þær kröfur koma mjög skýrt fram í meirihlutáliti utanríkismálanefndar. Þú þarft ekki bara að heyra það, þetta þarf framkvæmdastjórnin að heyra að okkur er fúlasta alvara þegar kemur að fiskveiðum og ég heyri ekki betur en að framkvæmdastjórnin og ýmis aðildarríki átti sig á því að þetta er risa mál fyrir okkur ef þau vilja okkur inn.“ Allt viðtalið við Þorgerði Katrínu má sjá í Íslandi í dag í kvöld klukkan 18:55, í opinni dagskrá á Sýn og Vísi, strax á eftir kvöldfréttum. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Utanríkismál Mest lesið Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Erlent Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Innlent Fleiri fréttir Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Vegfarendur gefi sér góðan tíma til ferðalaga í dag Tveir handteknir í tengslum við heimilisofbeldi Vaktin: Almyrkvi á sólu á Íslandi Ferðamenn koma til að spyrja eftir hundinum Maðurinn fundinn Sjá meira