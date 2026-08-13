Innlent

Óraði ekki fyrir að á­kvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja

Bjarki Sigurðsson skrifar
Sigríður Á. Andersen er þingflokksformaður Miðflokksins.
Sigríður Á. Andersen er þingflokksformaður Miðflokksins. Vísir/Einar

Dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunnar hefur verið sleppt á reynslulausn og vísað úr landi eftir að hafa afplánað þriðjung dóms síns. Fyrrverandi dómsmálaráðherra segir að sig hafi ekki órað fyrir því að bráðabirgðaákvæði dómsmálaráðherra myndi leysa menn úr haldi eftir svo alvarlega glæpi. 

Í morgun var greint frá því að Angjelin Sterkaj, sem var 2023 dæmdur til sextán ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Beqirai fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021, hefði fengið reynslulausn og vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri bráðabirgðalagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðinn.

Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, segir Miðflokkinn hafa sett út á ýmislegt varðandi frumvarpið á sínum tíma.

„Það sem kom kannski ekki beint til umræðu á þinginu við meðferð þessa máls er hvort það hefði komið til greina að beita þessu ákvæði á fanga sem voru að afplána dóma fyrir jafn alvarleg brot og fjallað er um í dag. Dómsmálaráðherra lét í veðri vaka að þetta væri til þess að tappa af fangelsunum með minniháttar brotamönnum. Þannig þau komu aldrei til umræðu þessi alvarlegu brot,“ segir Sigríður. 

Málið sendi röng skilaboð til erlendra glæpahópa. Þá samræmist málið illa jafnréttissjónarmiðum gagnvart íslenskum föngum.

„Reynslulausn er heimildarákvæði í lögum. Það er ekki skylda að veita föngum reynslulausn. Það er vegið og metið í hvert sinn. Það hefur greinilega verið metið þannig af fangelsismálayfirvöldum að fangi sem hefur afplánað dóm fyrir morð af yfirlögðu ráði að það séu rök fyrir því að stytta hans afplánun. Stytta hana umfram afplánun íslenskra fanga sem langflestir afplána fyrir miklu minni brot en hér er verið að ræða,“ segir Sigríður. 

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