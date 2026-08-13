Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Bjarki Sigurðsson skrifar 13. ágúst 2026 13:13 Sigríður Á. Andersen er þingflokksformaður Miðflokksins. Vísir/Einar Dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunnar hefur verið sleppt á reynslulausn og vísað úr landi eftir að hafa afplánað þriðjung dóms síns. Fyrrverandi dómsmálaráðherra segir að sig hafi ekki órað fyrir því að bráðabirgðaákvæði dómsmálaráðherra myndi leysa menn úr haldi eftir svo alvarlega glæpi. Í morgun var greint frá því að Angjelin Sterkaj, sem var 2023 dæmdur til sextán ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Beqirai fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021, hefði fengið reynslulausn og vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri bráðabirgðalagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðinn. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, segir Miðflokkinn hafa sett út á ýmislegt varðandi frumvarpið á sínum tíma. „Það sem kom kannski ekki beint til umræðu á þinginu við meðferð þessa máls er hvort það hefði komið til greina að beita þessu ákvæði á fanga sem voru að afplána dóma fyrir jafn alvarleg brot og fjallað er um í dag. Dómsmálaráðherra lét í veðri vaka að þetta væri til þess að tappa af fangelsunum með minniháttar brotamönnum. Þannig þau komu aldrei til umræðu þessi alvarlegu brot,“ segir Sigríður. Málið sendi röng skilaboð til erlendra glæpahópa. Þá samræmist málið illa jafnréttissjónarmiðum gagnvart íslenskum föngum. „Reynslulausn er heimildarákvæði í lögum. Það er ekki skylda að veita föngum reynslulausn. Það er vegið og metið í hvert sinn. Það hefur greinilega verið metið þannig af fangelsismálayfirvöldum að fangi sem hefur afplánað dóm fyrir morð af yfirlögðu ráði að það séu rök fyrir því að stytta hans afplánun. Stytta hana umfram afplánun íslenskra fanga sem langflestir afplána fyrir miklu minni brot en hér er verið að ræða,“ segir Sigríður. Miðflokkurinn Morð í Rauðagerði Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Erlent Fleiri fréttir Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Sjá meira