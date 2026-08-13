Forskot Já-hliðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður við Evrópusambandið mælist 4,4 prósentustig í nýrri könnun Maskínu. Það mældist 6,2 prósentustig í júní. Breytingin er þó innan skekkjumarka.
Í nýjustu könnuninni segjast 52,2 prósent þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já við því að Ísland hefji að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. 47,8 prósent ætla að segja nei. Munurinn á fylkingunum er innan skekkjumarka.
Alls tóku 1.047 svarendur afstöðu. Já sögðu 546 en nei 501.
Í könnun sem gerð var í lok júlí mældist Já-hliðin með 53 prósent og Nei-hliðin með 47. Forskotið var þá sex prósentustig.
Í könnun Maskínu í júní mældist Já-hliðin með 53,1 prósent meðal þeirra sem tóku afstöðu en Nei-hliðin með 46,9 prósent.
Frá júní hefur Já því lækkað um 0,9 prósentustig og Nei hækkað um 0,9 stig. Við það hefur bilið milli fylkinganna þrengst um 1,8 stig, úr 6,2 stigum í 4,4.
Þessi breyting er innan skekkjumarka kannananna.
Í nýju könnuninni taka 13,1 prósent allra svarenda ekki afstöðu. Tíu prósent segjast ekki vita hvernig þau myndu kjósa og 3,1 prósent vilja ekki svara.
Í júní tóku 16,1 prósent ekki afstöðu og í júlí var hlutfallið 17,3 prósent. Hlutfallið mælist því þremur prósentustigum lægra nú en í júní.
Reykvíkingar eru hlynntastir því að hefja viðræðurnar að nýju. Rúmlega 61 prósent þeirra sem taka afstöðu í Reykjavík ætla að segja já. Í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur mælist Já-hliðin með tæp 53 prósent.
Nei-hliðin er með meirihluta á öllum landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins. Andstaðan mælist mest á Austurlandi, þar sem tæp 63 prósent ætla að segja nei.
Rúmlega 60 prósent háskólamenntaðra ætla að segja já. Á meðal þeirra sem hafa grunnskólapróf ætla tæp 57 prósent að segja nei og tæp 52 prósent þeirra sem hafa framhalds- eða iðnmenntun.
Könnunin var gerð dagana 7. til 11. ágúst og svöruðu 1.205 manns.
Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst.