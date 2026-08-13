Ísraelsher sendi liðsauka til þorpsins Qusra á Vesturbakkanum þar sem ísraelskir landtökumenn hafa haldið tveimur palestínskum fjölskyldum í heljargreipum frá því á sunnudag. Bandaríski sendiherrann hefur fordæmt umsátrið.
Fjölskyldurnar tvær búa í útjaðri Qusra suður af borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hópur ísraelskra landtökumanna gerði aðsúg að þeim á sunnudag og hefur setið um þær. Þær eru nú án rafmagns og vatns, að sögn breska ríkisútvarpsins BBC.
Þegar Ísraelsher mætti fyrst á staðinn sáust hermenn biðja bænir með landtökumönnunum. Herinn hefur sagt að þeir verði agaðir fyrir það.
Í nótt bárust svo fréttir af því að herinn hefði sent liðsauka á staðinn. Bækistöð landtökumanna er sögð hafa verið eyðilögð.
Annað húsanna er í eigu Bandaríkjamanns af palestínskum uppruna. Sá kvartaði til bandaríska sendiráðsins. Í kjölfarið krafðist Mike Huckabee, sendiherra Bandaríkjanna í Jerúsalem, þess að Ísraelar fjarlægðu landtökumennina sem hann lýsti sem „ísraelskum hryðjuverkamönnum“.
Ísraelskir landtökumenn hafa kerfisbundið hrakið Palestínumenn af landareignum sínum og lagt hald á þær. Landtökubyggðirnar stríða gegn alþjóðlegum sáttmálum en ísraelsk stjórnvöld hafa þrátt fyrir það stuðlað að útbreiðslu þeirra undanfarið.
Yfirlýst markmið landtökumannanna er að hreinsa hernumin svæði á Vesturbakkanum af Palestínumönnum.