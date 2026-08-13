Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Kjartan Kjartansson skrifar 13. ágúst 2026 10:04 Heidi Beirich er sérfræðingur í öfgahægrihreyfingum og hefur helgað líf sitt baráttu gegn Kúx Klúx Klan og nýnasistum. Bandaríkjastjórn sækir hana nú til saka fyrir þau störf. AP/Mary Altaffer Bandaríska alríkisstjórn handtók og ákærði sérfræðing í öfgahægrihreyfingum. Ákæran tengist því að konan tók þátt í að vakta og afhjúpa nýnasista og Kú Klúx Klan-liða á laun. Ákæran á hendur Heidi Beirich, stjórnmálafræðingi sem sérhæfir sig í öfgahægrihreyfingum, er liður í herferð bandaríska dómsmálaráðuneytisins gegn mannréttindasamtökunum Southern Poverty Law Center (SPLC). Samtökin eru þekkt fyrir baráttu sína gegn kynþáttahöturum og öfgamönnum í gömlu Suðurríkjum Bandaríkjanna. Þau hafa meðal annars verið alríkislögreglunni innan handar í þeirri baráttu. Repúblikanaflokkur Donalds Trump forseta hefur lengi haft horn í síðu samtakanna vegna árlegrar skýrslu sem þau hafa gefið út um haturssamtök og telur að honum vegið. Rannsókn ráðuneytisins á samtökunum beinist að leynilegum greiðslum þeirra til uppljóstrara innan öfgahópa. Það sakar samtökin um að hafa framið fjársvik með því að halda greiðslunum leyndum fyrir þeim sem létu fé af hendi rakna til þeirra. Beirich er þannig ákærð fyrir fjársvik og peningaþvætti vegna um fjögurra milljóna dollara sem samtökin veittu til uppljóstrara og heimildarmanna á árinu 2007 til 2023. Lögmaður Beirich segir hana blásaklausa af ákærunni og að máli gegn henni eigi sér pólitískar rætur. „Hún hefur helgað líf sitt baráttunni gegn KK, nýnasistahópum og öfgamönnum. Við erum öll öruggari fyrir tilstilli starfa hennar. [...] Það er ekki bara kaldhæðnislegt heldur hræðilegt að núverandi dómsmálaráðuneyti hafi ákært hana fyrir þessa vinnu hennar,“ sagði Michael Proctor, lögmaður Beirich, eftir að hún kom fyrir dómara í Kaliforníu í gær. Bandaríkin Donald Trump Erlend sakamál Kynþáttafordómar Mest lesið Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Erlent Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Innlent Fleiri fréttir Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Efnt til æfinga í Taívan fyrir umfangsmikið rof á fjarskiptum Assad dæmdur til dauða í heimalandinu Réttað yfir fyrrverandi glæpaforingja vegna morðsins á Tupac Flaug hvorki með gömlu né nýju Air Force One Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Tala látinna komin yfir hundrað Brutu reglur þegar þau tilkynntu óvart andlát konungsins Harður jarðskjálfti skók Kólumbíu og Ekvador Mannfall í drónaárás á olíuhreinsistöð í Tatarstan Frederiksen og Meloni taka höndum saman gegn innflytjendum Heitustu sumarmánuðir í Vestur-Evrópu í sögunni Ætlar að láta frysta egg sín og útilokar ekki forsetaframboð Segir allt að 50 þúsund hermenn frá Norður-Kóreu á leið til Rússlands Handtekinn eftir að kona og barn drukknuðu við Frelsissyttuna Sjá meira