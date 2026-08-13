Erlent

Hand­tóku og á­kærðu baráttu­konu gegn Kú Klúx Klan

Kjartan Kjartansson skrifar
Heidi Beirich er sérfræðingur í öfgahægrihreyfingum og hefur helgað líf sitt baráttu gegn Kúx Klúx Klan og nýnasistum. Bandaríkjastjórn sækir hana nú til saka fyrir þau störf.
Heidi Beirich er sérfræðingur í öfgahægrihreyfingum og hefur helgað líf sitt baráttu gegn Kúx Klúx Klan og nýnasistum. Bandaríkjastjórn sækir hana nú til saka fyrir þau störf. AP/Mary Altaffer

Bandaríska alríkisstjórn handtók og ákærði sérfræðing í öfgahægrihreyfingum. Ákæran tengist því að konan tók þátt í að vakta og afhjúpa nýnasista og Kú Klúx Klan-liða á laun.

Ákæran á hendur Heidi Beirich, stjórnmálafræðingi sem sérhæfir sig í öfgahægrihreyfingum, er liður í herferð bandaríska dómsmálaráðuneytisins gegn mannréttindasamtökunum Southern Poverty Law Center (SPLC).

Samtökin eru þekkt fyrir baráttu sína gegn kynþáttahöturum og öfgamönnum í gömlu Suðurríkjum Bandaríkjanna. Þau hafa meðal annars verið alríkislögreglunni innan handar í þeirri baráttu.

Repúblikanaflokkur Donalds Trump forseta hefur lengi haft horn í síðu samtakanna vegna árlegrar skýrslu sem þau hafa gefið út um haturssamtök og telur að honum vegið.

Rannsókn ráðuneytisins á samtökunum beinist að leynilegum greiðslum þeirra til uppljóstrara innan öfgahópa. Það sakar samtökin um að hafa framið fjársvik með því að halda greiðslunum leyndum fyrir þeim sem létu fé af hendi rakna til þeirra.

Beirich er þannig ákærð fyrir fjársvik og peningaþvætti vegna um fjögurra milljóna dollara sem samtökin veittu til uppljóstrara og heimildarmanna á árinu 2007 til 2023.

Lögmaður Beirich segir hana blásaklausa af ákærunni og að máli gegn henni eigi sér pólitískar rætur.

„Hún hefur helgað líf sitt baráttunni gegn KK, nýnasistahópum og öfgamönnum. Við erum öll öruggari fyrir tilstilli starfa hennar. [...] Það er ekki bara kaldhæðnislegt heldur hræðilegt að núverandi dómsmálaráðuneyti hafi ákært hana fyrir þessa vinnu hennar,“ sagði Michael Proctor, lögmaður Beirich, eftir að hún kom fyrir dómara í Kaliforníu í gær.

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