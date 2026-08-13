Erlent

Mangione sagður ætla að játa

Samúel Karl Ólason skrifar
Luigi Mangione í dómsal í New York í vikunni. Hann er sagður ætla mögulega að játa á morgun.
Luigi Mangione í dómsal í New York í vikunni. Hann er sagður ætla mögulega að játa á morgun. AP/Steven Hirsch, New York Post

Luigi Mangione, sem grunaður er um að hafa ráðið Brian Thompson, forstjóra tryggingafélagsins UnitedHealthcare, af dögum, er sagður ætla að játa. Lögmenn hans hafa átt í viðræðum við alríkissaksóknara en játning á alríkissvæðinu gæti verið notuð til að fá ákærur New York-ríkis gegn hinum meinta morðingja felldar niður.

Mangione, sem er 28 ára gamall, sat fyrir Thompson fyrir utan hótel í New York í desember þar sem forstjórinn var að halda fjárfestaráðstefnu. Myndband sýndi hann ganga á eftir forstjóranum og skjóta hann nokkrum sinnum í bakið með þrívíddarprentaðri byssu með hljóðdeyfi.

Hann flúði svo til Pennsylvaníu þar sem hann var handtekinn. Þá fundust í fórum hans stílabók þar sem hann á að hafa skrifað um morðið, réttlætingu á því og hvernig hann gæti framkvæmt það.

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Á þeim grunni að Mangione ferðaðist milli ríkja var hægt að taka málið fyrir á alríkissviðinu, auk þess sem hann var ákærður af New York-ríki. Ákærurnar í báðum málum hafa tekið nokkrum breytingum að undanförnu.

Í alríkismálinu stendur Mangione frammi fyrir ákærum um umsáturseinelti sem leiddi til dauða, eftir að ákæru fyrir manndráp var vísað frá. Í New York-málinu hefur hann verið ákærður fyrir morð og önnur brot. Í báðum málum stendur hann frammi fyrir lífstíðarfangelsi, þar sem dauðarefsingin hefur verið tekin af borðinu af dómurum.

Hryðjuverkaákærur hafa einnig verið felldar niður í ríkismálinu.

Mangione hefur einnig verið ákærður fyrir skjalafals í Pennsylvaníu. Hann hefur hingað til neitað sök gagnvart öllum ákærum í öllum málum.

Til stendur að hefja réttarhöldin í ríkismálinu í september en réttarhöldin í alríkismálinu eiga að hefjast í janúar. Saksóknarar hafa þó verið að deila um það hvor réttarhöldin eigi að vera á undan.

Gæti játað og reynt að fá hitt málið fellt niður

Samkvæmt heimildarmanni AP fréttaveitunnar stendur til að Mangione játi í dómsal á morgun, föstudag. Þá á hann að mæta í dómsal í alríkismálinu.

Heimildarmaður AP segir að Mangione gæti skipt um skoðun en lögmenn hans neituðu að tjá sig við blaðamenn fréttaveitunnar. Einnig er óljóst nákvæmlega hvað hann gæti játað. New York Times hefur einnig heimildir fyrir því að hann ætli mögulega að játa á morgun en það virðist velta á því hvort samkomulag náist milli lögmanna hans og alríkissakóknara.

Lögmenn hans hafa átt í viðræðum við saksóknara um mögulega lausn á málinu. Fyrstu slíku viðræðurnar féllu niður í júní. Um það leyti sögðu lögmennirnir að þeir ætluðu að verja Mangione á þeim grundvelli að hann ætti við geðræn vandamál að stríða en drógu það svo til baka.

Samkvæmt lögum New York gæti málið gegn honum verið fellt niður á grunni banns við tvöfaldri málsmeðferð, ef réttarhöldin í alríkismálinu klárast á undan ríkisréttarhöldunum.

Takist lögmönnum hans að semja um endalok á alríkismálinu, með játningu og samkomulagi um refsingu, gætu þeir farið fram á að réttarhöldin í New York yrðu felld niður. Lögmenn hans hafa gefið slíkt til kynna áður en saksóknarar mótmæltu því harðlega í síðasta mánuði.

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