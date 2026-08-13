Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Árni Sæberg skrifar 13. ágúst 2026 14:26 Arnar Sigurðsson, til vinstri, og Elías Blöndal Guðjónsson eru eigendur Santé. Vísir/Vilhelm Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson, eigendur verslunarinnar Santé, sem sýslar með áfengi og ýmsar sælkeravörur á netinu, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og fyrir peningaþvætti, með því að taka við greiðslu fyrir áfengið. Um er að ræða aðra ákæruna sem gefin er út vegna netverslunar með áfengi. Í ákæru Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur þeim Arnari og Elíasi, sem gefin var út þann 19. júní, segir að þeir hafi brotið gegn áfengislögum með því að hafa, sem daglegir stjórnendur Santé ehf. og SanteWines SAS, borið ábyrgð á smásölu áfengis með því að hafa þann 14. ágúst 2025 selt annars vegar eina rauðvínsflösku af tegundinni Guelbenzu Vierlas, árgerð 2020, fyrir 3.200 krónur og hins vegar eina rútu af Bola X bjór í stórum dósum fyrir 5.810 krónur. Hafi þvættað tæplega 10 þúsund krónur Umræddar smásölur áfengisins hafi verið liður í atvinnustarfsemi beggja félaganna Sante ehf. og SanteWines SAS. Félagið Sante ehf. hafi flutt inn áfengið á grundvelli leyfa til innflutnings eða keypt með öðrum hætti og geymt það á starfsstöð sinni að Skeifunni 8 í Reykjavík þar til áfengið var selt og afhent umræddum einstaklingum en framangreind viðskipti hafi farið fram án þess að ákærðu og félögin sem þeir veittu fyrirsvar, hefðu leyfi til smásölu áfengis á Íslandi á umræddu tímabili. Með þeim hætti hafi Arnar og Elías brotið gegn einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Þá segir að þeir sæti ákæru fyrir peningaþvætti, með því að hafa þann 14. ágúst 2025 aflað SanteWines SAS ávinnings af brotunum, sem reifuð eru að framan, fyrir samtals 9.010 krónur og nýtt ávinninginn í þágu rekstrar félagsins. Svipuð saga og í máli Smáríkisins Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, var sakfelldur í apríl síðastliðnum fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay í lok maí í fyrra. Hann hlaut 100 þúsund króna sekt fyrir brotið. Héraðsdómur Reykjaness komst að þeirri niðurstöðu að fyrirkomulag áfengissölu félaganna Kjútís ehf. og Icelandic Trading Company b.v., sem starfrækir vef Smáríkisins, hefði beinlínis verið komið á til þess að komast fram hjá einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis. Hildur Sunna Pálmadóttir, settur aðstoðarlögreglustjóri Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að tildrög ákærunnar á hendur þeim Arnari og Elíasi hafi verið þau sömu og ákærunnar á hendur Vilhjálmi Forberg. Það er að segja að hefðbundið eftirlit lögreglu hafi leitt í ljós brot á áfengislögum, sem leiddi þá til rannsóknar og útgáfu ákæru. Hún segir að ákærurnar tvær séu enn sem komið er þær einu sem gefnar hafa verið út en fleiri brot forsvarsmanna annarra áfengisnetverslana séu til rannsóknar. Bjóst við ákæru fyrir löngu Arnar ræddi við fréttastofu þegar greint var frá ákærunni á hendur Vilhjálmi fyrir rétt tæpu ári. Þá sagðist hann búast við ákæru hvað úr hverju. Þá sagðist hann einnig ekki hafa miklar áhyggjur af málinu og taldi mál Vilhjálms gjörunnið áður en það fór af stað. Hann reyndist ekki sannspár, enda var Vilhjálmur sakfelldur. Máli hans hefur verið áfrýjað en reikna má með því að það verði tekið fyrir í Landsrétti eftir nokkra mánuði. Netverslun með áfengi Dómsmál Lögreglumál Áfengi Tengdar fréttir „Netverslun með áfengi er smásala áfengis“ Þingmaður Flokks fólksins segir vefverslun með áfengi vera skýrt brot á áfengislögum. 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