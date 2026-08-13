Erlent

Mann­skæð sprenging í stærstu höfn Evrópu

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá höfninni í Rotterdam, þeirri stærstu í Evrópu.
Frá höfninni í Rotterdam, þeirri stærstu í Evrópu. Vísir/EPA

Að minnsta kosti einn er sagður látinn og nokkrir slasaðir eftir sprengingu í Rotterdam-höfn í Hollandi í morgun. Eldur kviknaði í spennubreyti af óþekktum ástæðum.

Sprengingin varð um klukkan 11:30 að staðartíma. AP-fréttastofan segir að lögregla rannsaki nú orsök hennar og eldsins.

Viðbúnaður var hjá slökkviliði í höfninni, sem er sú stærsta í Evrópu, þar sem fjöldi olíu- og gasfyrirtækja er með starfsemi þar.

Rafmagn fór af höfninni og segja viðbragðsaðilar í Rotterdam að kviknað hafi í spennubreyti. Orsökin sé óþekkt.

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